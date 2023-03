Cennik w McDonald's. Gdzie jest najdrożej w Polsce? Kto o tym decyduje?

Big Mac w restauracjach w Warszawie kosztuje około 19,20 zł. W McDonald's na lotnisku Chopina - 25,90 zł.

W ostatnim czasie głośno było o podwyżkach cen cheesburgera w McDonald's. Kultowa kanapka kosztuje teraz 6,90 zł.

Restauracje McDonald's w Polsce prowadzi 89 franczyzobiorców, do których należy ponad 90% lokali. Każdy z podmiotów niezależnie, indywidualnie podejmuje decyzję o cenie.

Z danych wynika, że w USA Big Mac kosztuje średnio 5,36 dol. Jeszcze rok temu Big Mac kosztował średnio 5,04 dol.

Cheeseburger w brytyjskim McDonaldzie tańszy niż w Polsce.

Najdroższy McDonald's w Polsce. Ile kosztuje tam Big Mac?

McDonald's na lotnisku Chopina w Warszawie rządzi się swoimi prawami. Jest tam znacznie drożej, a do tego nie obowiązują w nim żadne ogólnopolskie promocje i kupony rabatowe.

Cennik McDonald's 2023 - Lotnisko Chopina vs. inne lokale

Lokal sieci na lotnisku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, jest zawsze pełen klientów. Ile kosztują sztandarowe pozycje w menu?

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Cheeseburger: 6,90 zł w McDonald's w Warszawie, 8,90 zł na lotnisku Chopina

Zestaw HappyMeal: 16,70 zł w McDonald's w Warszawie, 22,90 zł na lotnisku Chopina

Big Mac: 19,20 zł w McDonald's w Warszawie, 25,90 zł na lotnisku Chopina.

Kultowa kanapka znowu podrożała. Aktualne ceny w cheeseburgera w McDonald's

W ostatnim czasie głośno było o podwyżkach cen cheesburgera w McDonald's. Kultowa kanapka kosztuje teraz 6,90 zł. Taką samą cenę mają m.in. Chikker, Red Chikker czy Jalapeno Burger. Kanapki w zestawie z frytkami 2forYou kosztują aktualnie 7,90 zł ( w aplikacji). Jeszcze kilka miesięcy temu zestaw kosztował 5,90 zł.

Poprzednia podwyżka cen miała miejsce w lipcu i sierpniu 2022 roku. Przedstawiciele McDonald's tłumaczyli wtedy, że decyzja ta wynikała z rosnącej inflacji na różnych rynkach, na których działa firma.

Podwyżki cen w McDonald's

Na formach internetowych klienci McDonald's wyrażają swoje niezadowolenie z drożyzny w popularnej sieci i wytykają jej, że chce "zarobić na inflacji".

Czy klienci muszą liczyć się z kolejnymi podwyżkami? Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

- Restauracje McDonald's w Polsce prowadzi kilkudziesięciu operatorów, tj. McDonald's Polska Sp. z o.o. oraz 89 franczyzobiorców, do których należy ponad 90% lokali. Każdy z podmiotów niezależnie, indywidualnie podejmuje decyzję o cenie kierując się sytuacją rynkową i poziomem kosztów oraz korzystając z dostępnej na rynku wiedzy i analiz - podało biuro prasowe McDonald's.

Kto ustala ceny w McDonald's?

Produkty McDonald's można nabyć także w dowozach. Tam również obowiązuje "dowolność" w ustalaniu cen.

- W przypadku usługi McDelivery jest podobnie - każde zamówienie realizowane jest przez konkretną restaurację. Podmiot zarządzający danym lokalem podejmuje decyzję o cenach w usłudze McDelivery, które mogą różnić się od cen tych samych produktów oferowanych na miejscu, w restauracji - podaje biuro prasowe sieci.

Akcje promocyjne w McDonald's. Ile kosztuje McCrispy?

- Jako marka McDonald's prowadzimy działania marketingowe na poziomie ogólnokrajowym. Dodatkowo, każdy franczyzobiorca działający w ramach naszego systemu może organizować lokalne akcje promocyjne - dodano.

Z końcem marca McDonald's wprowadził do oferty nowego burgera. To McCrispy z piersią z kurczaka w chrupiącej panierce. Burger dostępny jest też w wersji McCrispy Supreme z topionym serem cheddar.

Nowy burger McDonald's McCrispy kosztuje ok. 19,40 zł i 27,90 zł w zestawie. Cena McCrispy Supreme to ok. 23,90 zł i 31,90 zł w zestawie.

Indeks Big Maca. Ile kosztuje Big Mac w Stanach Zjednoczonych?

Brytyjski tygodnik "The Economist" pokazał w lutym 2023 r. kolejną odsłonę indeksu Big Maca odnoszącego się do ceny popularnej kanapki od McDonald's. Dalej płacimy za nią mniej niż w USA i strefie euro, co oznacza, że polski złoty ciągle razi słabością wobec głównych walut. Najgorzej wypada jednak burgerowa inflacja w Polsce, która zbliża się do 30 proc.

Z danych wynika, że w USA Big Mac kosztuje średnio 5,36 dol. Jeszcze rok temu Big Mac kosztował średnio 5,04 dol. Oznacza to, że w ciągu 12 miesięcy jego cena wzrosła w Stanach Zjednoczonych o 6,3 proc.

Cheeseburger w brytyjskim McDonaldzie tańszy niż w Polsce. Ile kosztuje Big Mac w UK?

Jak podaje strona burgerlad.com - cheeseburgera w McDonaldzie w Anglii zakupimy za 1,19 funta, czyli w przeliczeniu na złotówki – 6,34 zł! W polskim McDonaldzie cenę tej kanapki podwyższono to 6,90 zł. Jest to o ok. 50 groszy więcej niż w Wielkiej Brytanii.

Zestaw Big Mac kosztuje natomiast 5,39 funta, czyli 28,70 zł. Jest to o kilkadziesiąt groszy więcej niż ten sam zestaw w Polsce.