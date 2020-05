Lokale gastronomiczne działające w centrach Gemini Park znów są otwarte. Na nowych zasadach działają także strefy food court.

Autor: horecatrends.pl Data: 20 maja 2020 11:46

Wraz z kolejnymi decyzjami władz, oferta centrów handlowych stopniowo się odmraża. Po sklepach i punktach usługowych przyszła pora na restauracje i kawiarnie. Te od poniedziałku znów mogą prowadzić sprzedaż nie tylko na wynos. Wszystko w nowym rygorze sanitarnym, który ma zapewnić bezpieczeństwo klientom i pracownikom.

- Otwarcie lokali gastronomicznych, zaledwie dwa tygodnie po restarcie oferty galerii, przynosi wiele optymizmu. Pokazuje to jasno, że handel w centrach handlowych wraca na znane tory. Także zawieszone w ostatnich tygodniach funkcje galerii stopniowo wracają, tymczasowo na nowych zasadach. - mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding.

Jak podkreśla Malcharek, to dobry sygnał dla najemców, bo daje szansę na odrobienie fooftall'u i obrotów. - Otwarcie stref gastronomicznych i samych lokali to kolejny z bodźców, który skłoni klientów do powrotu do galerii i zakupów. Już dziś do naszych centrów wróciło nawet 76% klientów. Dostęp do oferty restauracji i kawiarni ma szansę wpłynąć na dalszy wzrost, tym bardziej, że ponad 90% lokali z oferty centrów Gemini Park wznowiła już działalność - mówi.

Ten optymizm widać m.in. Gemini Park Bielsko-Biała, którego oferta gastronomiczna jest najszersza w rodzinie Gemini Park. Dostępne jest już 11 z 12 lokali, w tym te najchętniej wybierane przez klientów tj. m.in. McDonald's, KFC, Pizza Hut, Donner Kebab, Silver Dragon, Cukiernia Sowa. Costa Coffee z kolei póki co prowadzi sprzedaż na wynos. Sam food court bielskiego obiektu działa na nowych zasadach.

Również w Gemini Park Tychy czynne jest obecnie 10 z 11 lokali gastronomicznych. W nowym rygorze sanitarnym dostępna jest także dla klientów strefa food court. Wśród działających lokali można znaleźć restauracje m.in. McDonald's, KFC, Polski Stół, Olimp, Mihiderka, Thai Express. Czynne są także kawiarnie Grycan, Cafe de Grano, Wisienka na torcie i Lodomania.

Z wysokim odsetkiem dostępnych dla klientów lokali wróciła także oferta Gemini Park Tarnów, największej galerii we wschodniej Małopolsce. Czynne jest tu 7 z 8 restauracji i kawiarni, w tym te najpopularniejsze jak KFC, Pizza Hut, Makarun, Grycan, Ice Cafe, Geki Sushi, Soki Palm Smoothie Bar. Podobnie jak w Tychach, tak i tu strefa food court została w pełni dostosowana do nowych wytycznych sanitarnych, zapewniając klientom należyty dystans i bezpieczeństwo.

- Oferta gastronomiczna centrów Gemini Park wraca praktycznie w komplecie. Te lokale, które jeszcze nie wznowiły działalności, planują to zrobić w najbliższym czasie, jak tylko przygotują się do nowych zasad. Część z nich z racji obostrzeń dotyczących m.in. sprzedaży samoobsługowej musi jeszcze chwilę poczekać do kolejnych decyzji władz - mówi Anna Malcharek.

Jak ocenia przedstawicielka holdingu, same centra do nowych warunków są doskonale przygotowane. - Ostatnie tygodnie pokazały nam, że jesteśmy w stanie szybko dopasować się do nowych wytycznych sanitarnych, spełniając wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Także przy rozruchu oferty gastronomicznej sprawnie wdrożyliśmy nowe zasady, zapewniając klientom bezpieczeństwo, ale i komfort - mówi Malcharek.