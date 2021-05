Ceny w restauracjach pójdą w górę

Jak podaje portal Money.pl, ceny w kartach menu wielu restauracji mogą wzrosnąć nawet o 20 proc. w stosunku do tych sprzed zamrożenia.

Zdaniem Money.pl powrót gastronomii to dobra informacja dla wszystkich, z kolei problemem dla gości, który pojawi się z otwarciem gastronomii, będą wyższe ceny za potrawy.

- W górę poszły ceny wielu produktów. Widzę to, robiąc zarówno prywatne zakupy, jak i zaopatrując się do restauracji. Jest znacznie drożej. Nawet o 20 proc.

- To musi się przełożyć na ceny w restauracjach. Wielu naszych gości zderzy się z nową rzeczywistością - przyznaje w rozmowie z Money.pl Robert Sowa.

W podobnym tonie wypowiada się Piotr Popiński.

- Ceny wzrosły w pandemii bardzo mocno, zarówno produktów spożywczych, jak i opłat czy mediów. Niestety to oznacza, że również ceny w restauracjach muszą pójść w górę - przyznaje, ale zaznacza, że aby restauracje mogły prosperować i przyjmować gości, muszą kalkulować ceny - mówi właściciel warszawskiej "Folk Gospody" i "Oberży pod Czerwonym Wieprzem".

