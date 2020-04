CEO Bobby Burger: brakuje dedykowanego wsparcia dla branży gastronomicznej (wideo)

Bobby Burger podobnie jak wiele innych restauracji w czasie pandemii koronawirusa zdecydował się na sprzedaż w dostawie. Krzysztof Kołaszewski, współtwórca i CEO sieci burgerowni, w rozmowie z nami opowiada o przyjętej strategii i niezbędnych działaniach, które pomogą przetrwać pozostanie gastronomii w zamknięciu.

Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na działalność sieci Bobby Burger? Jak firma radzi sobie w zaistniałej sytuacji?

Krzysztof Kołaszewski, współtwórca i CEO sieci Bobby Burger: Od samego początku zmaksymalizowaliśmy nasze wysiłki w ofercie dowozów. Część lokali zamknęliśmy i przenieśliśmy całą sprzedaż online do innych lokali, aby mieć pokrycie całego miasta, a jednocześnie nie mieć tak dużych kosztów operacyjnych. W tym momencie działamy na poziomie 20 proc. normalnej sprzedaży. Nie jest to dobra sytuacja, aczkolwiek jak uda nam porozumieć z wynajmującymi lokale, ten trudny czas uda się jakoś przetrwać.

Wspomniał Pan o wynajmie lokali. Chciałbym pójść w tym kierunku oraz stref food court w centrach handlowych, w których Bobby Burger posiada swoje punkty. Jak wygląda tam sytuacja z opłatami?

W galeriach handlowych mamy wszystkie lokale zamknięte. Teoretycznie po zmienionych rozporządzeniach moglibyśmy z nich realizować dostawy do klientów, jednak nie chcemy się tutaj narażać na obciążanie nas pełnymi czynszami. I tak dzieje się, że mimo ustawy o zawieszaniu umów, niektórzy wystawiają faktury i domagają się zapłaty za czynsz. Dla nas sprawa jest jasna, nie powinniśmy wówczas płacić i powinniśmy się porozumieć z właścicielami na wysokość czynszu po zakończeniu pandemii, bo trudno nam sobie wyobrazić, że powróci ten ruch sprzed pandemii.

Jeśli chodzi o lokale na ulicy, prawie we wszystkich miejscach udało nam się porozumieć głównie ze względu na długą współpracę. Dlatego wynajmujący godzi się na upusty, żeby razem udało nam się to przetrwać, jednak rozumiem wynajmujących, którzy również są w trudnej sytuacji i mają swoje zobowiązania i jeśli ktoś nie chce im zapłacić, to mają bardzo duży problem.

A ja wygląda sprawa restauracji działających na zasadzie franczyzy pod szyldem Bobby Burger?

Rekomendowaliśmy naszym franczyzobiorcom, aby dogadali się ze swoimi wynajmującymi. W większości miejsc się udało, ale nie we wszystkim. Niektórzy nie chcą o tym dyskutować i chcą, żeby płacić im pełny czynsz. I być może takie sprawy skończą się w sądzie. Pomagamy naszym franczyzobiorcom skorzystać z tarczy antykryzysowej. Ale za nich tego nie zrobimy. Muszą sami pójść po pomoc i w większości powinni sobie z tym poradzić.

Jak ocenia Pan wsparcie ze strony rządu dla firm, które ucierpiały przez pandemię koronawirusa?

W tym momencie nie ma żadnego dedykowanego wsparcia dla branży gastronomicznej. Wiem z rozmów kuluarowych i organizacji zrzeszających podmioty gastronomiczne, że będziemy próbować przebić się do rządzących i żeby oni również przygotowali tarczę czy program sektorowy dla samej gastronomii na wzór np. tego dla turystyki, bo wydaje mi się, że gastronomia jest również taką branżą dotkniętą bardziej niż inne.

Na razie mamy standardowe rozwiązania z tarczy antykryzysowej, z których korzystamy i są one w jakiś sposób pomocne, ale uważam, że powinno być coś więcej. Bo gastronomia jest specyficzną branżą, w której marże są relatywnie niskie, przychody czasami spore, ale bardzo dużo kosztów. A jednocześnie gastronomia zatrudnia bardzo dużo ludzi i tu jest efekt społeczny, bo później może zostać w społeczeństwie bardzo wiele osób pozbawionych źródła dochodów.

Premier Morawiecki umieścił gastronomię w trzecim etapie odmrożenia gospodarki, ale nie podał konkretnych dat. Ile jeszcze według Pana gastronomia jest w stanie wytrwać w zamknięciu?

To jest bardzo indywidualna kwestia, jak ktoś do tego podszedł. Czy jesteśmy siecią czy indywidualną gastronomią. Jeśli ktoś ma swój prywatny lokal, zapłacił pracownikom za jeden miesiąc i później wszystko zamknął, to może i rok tak czekać, płacąc niskie opłaty za prąd. Ciężko powiedzieć, ile gastronomia może przetrwać w takim zamknięciu. Gastronomia stara się coś robić. Wszyscy praktycznie ruszyli ze sprzedażą online, dostawami czy pakietami do przygotowania w domu. Każdy próbuje odnaleźć się w tej rzeczywistości.

Dziękuję za rozmowę.