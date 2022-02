Charlotte z pączkami za 6 zł. Z każdym rokiem pada rekord sprzedaży!

Na Tłusty Czwartek w Charlotte zostanie przygotowanych ok. 13 tysięcy pączków. Cena jednego to 6 zł. Z każdym rokiem pada tu rekord sprzedaży.

Pączki z Charlotte

Na Tłusty Czwartek w Charlotte zostanie przygotowanych ok. 13 tysięcy pączków. We wszystkich lokalach sieci i na aplikacjach będą dostępne dwa rodzaje: z konfiturą malinowo-różaną, polane lukrem, udekorowane kandyzowaną skórką pomarańczową oraz ze słonym karmelem, polane lukrem, udekorowane suszonymi kwiatami bławatka niebieskiego.

– Z każdym rokiem pada u nas rekord sprzedaży pączków w Tłusty Czwartek.

Z roku na rok jesteśmy też lepiej przygotowani – mówi Urszula Kuźnik,

Menedżer ds. Marketingu i Sprzedaży Charlotte.

Tłusty Czwartek w Polsce, Mardi Gras we Francji

Jak tłumaczy Justyna Kosmala, Tłusty Czwartek w Polsce jest wyjątkowo lubianym świętem. We Francji obchodzi się Tłusty Wtorek, czyli Mardi Gras. Jednak święto to nie jest tak huczne jak u nas, konkuruje też z innymi okazjami do słodkości, jak Święto Trzech Króli, na które przygotowuje się ciasto Galette des Rois.

– Szał Tłustego Czwartku w Polsce jest na pewno wyjątkowy. We Francji je się pączki, ale nie jest to aż tak masowe. Pewnie też sam produkt nie jest Francuzom tak bliski, jak Polakom pączek. W Polsce bardzo lubimy drożdżowe ciasto – dodaje współwłaścicielka sieci kawiarni Charlotte.