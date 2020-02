Chief Happiness Officer: Poczucie szczęścia w pracy ma znaczenie w branży gastronomicznej

- Szczęście w pracy ma zdecydowanie duże znaczenie w branży gastronomicznej – klienci lubią wracać do miejsc, w których panuje dobra atmosfera i są obsługiwani z uśmiechem. Jednocześnie w tej branży dużym wyzwaniem jest utrzymanie pracowników. Dlatego szczególnie w tej grupie zawodowej istotne są dobra komunikacja, przyzwolenie na dzielenie się pomysłami oraz informacją zwrotną, docenienie, inwestowanie w rozwój kompetencji - mówi w rozmowie z serwisem www.horecatrends.pl Katarzyna Zadrożna, globalny dyrektor ds. doświadczeń pracowników i komunikacji w AmRest; Chief Happiness Officer.

Jest Pani certyfikowaną specjalistką ds. szczęścia. Skąd pomysł, żeby zostać takim specjalistą? W jaki sposób można nim zostać? I jak tę umiejętność wykorzystać zawodowo?

Wierzę, że pozytywne doświadczenia pracowników przekładają się na lepsze wyniki biznesowe. Od ponad dwóch lat wraz z AmRest promuję ten temat nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Wspólnie z HRM Institute w kwietniu 2018 roku zorganizowaliśmy pierwsze wydarzenie w Polsce poświęcone temu tematowi, prowadzimy badania dot. szczęścia w pracy, występując na eventach branżowych czy pisząc artykuły dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze. Od kilkunastu lat zawodowo jestem związana z tematami takimi jak employer branding, zaangażowanie pracowników, kultura organizacyjna czy społeczna odpowiedzialność biznesu. Te obszary są mocno powiązane z tworzeniem szczęśliwych organizacji.

Cieszę się, że rośnie zainteresowanie tym tematem zarówno na świecie, jak i w Polsce. Coraz więcej w polskich firmach osób, które zajmują się wprowadzaniem szczęścia w organizacji. Więcej również konsultantów i trenerów, którzy szkolą z tego zakresu. Mi udało się zgłębić ten temat we współpracy z jednym ze światowych ekspertów z tego obszaru. Wiedza na temat szczęścia w pracy pozwala zrozumieć, jak lepiej motywować pracowników, jak dawać im poczucie sensu i tworzyć organizacje, w których po prostu chcą być i dawać z siebie jak najwięcej.

Czego pragną pracownicy? Co ich uszczęśliwia?

Ze szczęściem jest tak, że każdy z nas ma jego własną definicję. Dotyczy to również kontekstu zawodowego. Każdy wie, co sprawia mu frajdę i radość, a co go frustruje. Dla jednych szczęście w pracy będzie oznaczało elastyczne godziny pracy, dla innych nieustanny rozwój zawodowy. Z badania przeprowadzonego przez AmRest, HRM Institute oraz Universum w 12 krajach Europy i w Chinach (raport z badania „Międzynarodowy krajobraz radości w pracy”) wynika, że najczęściej ze szczęściem w pracy utożsamiany atmosferę, w której możemy czuć się swobodnie i nie boimy się wyrażania swoich poglądów (36%); pracę z ludźmi z poczuciem humoru i wspólne śmianie się z kolegami w pracy (31%); pasje do tego, co robimy (28%); pozytywny feedback i docenienie ze strony współpracowników i szefa (24%) oraz frajdę z realizacji zadań (18%).

„Typowe” skojarzenia ze szczęściem w pracy – piłkarzyki, imprezy integracyjne, masaże w pracy czy możliwość przyprowadzenia zwierząt do pracy pojawiły się również wśród skojarzeń, ale na samym końcu listy (tylko 3% wskazań). Co to oznacza dla pracodawców? Że budowanie szczęśliwej organizacji wcale nie oznacza dużych nakładów finansowych. Najważniejsze są szacunek, dobra współpraca w zespole i docenianie. Co to oznacza dla pracowników? Że na nasze poczucie szczęścia w pracy mamy w głównej mierze my sami. Dlatego zachęcam do tego, aby witać naszych współpracowników z uśmiechem na twarzy, dziękować, doceniać naszych współpracowników, celebrować ważne momenty i sukcesy (urodziny, awanse itd.). Szczęście w pracy zaczyna się od nas samych!

Czy możemy te potrzebę szczęścia sprecyzować, skupić na grupie zawodowej związanej z gastronomią – co powoduje, że restauratorzy, szefowie kuchni, barmani, kelnerzy są szczęśliwi i zadowoleni z wykonywanych zajęć?