Chłopskie Jadło wraca do Bydgoszczy

Chłopskie Jadło, jedna z sieci restauracyjnych Sfinks Polska, ponownie znalazło się na gastronomicznej mapie Bydgoszczy. Restauracja mieści się przy ul. Mostowej 3. Bydgoskie Chłopskie Jadło w nowej odsłonie jest prowadzone przez franczyzobiorcę.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 13 lipca 2021 13:49

Restauracja znajdująca się na bydgoskim Starym Mieście to blisko 300 m kw. powierzchni z salą na 19 stolików i ogródkiem sezonowym. Lokal może pomieścić ponad sto osób. Wystrój restauracji nawiązuje do standardów sieci Chłopskie Jadło w całej Polsce. We wnętrzach widać ludowe wzory, kolorowe tkaniny inspirowane kulturą ludową i inne dekoracje folkowe, ale w nowoczesnym, zapewniającym komfort wizyty, wydaniu.

- Bardzo cieszymy się, że nasza sieć znów będzie miała swój lokal w Bydgoszczy. Mostowa 3 to sprawdzony adres, miejsce w spacerowym i turystycznym centrum miasta. Restauracja jest prowadzona przez sprawdzonego partnera franczyzowego oraz zespół, który będzie dbał o jakość i atmosferę. Zapraszamy do odwiedzania nowo otwartego lokalu – mówi Mateusz Cacek, wiceprezes Sfinks Polska, spółki do której należy sieć Chłopskie Jadło.

Menu restauracji Chłopskie Jadło to dania kuchni polskiej, choć z nutą nowoczesności, przygotowywane na podstawie autorskich receptur szefów kuchni sieci. Wielbiciele mięs, oprócz tradycyjnych polskich dań jak schabowy czy zrazy, znajdą w karcie np. steka z czarnego wołu. Specjalnością Chłopskiego Jadła są ręcznie lepione pierogi z wody i z pieca – karta restauracji zawiera kilkanaście ich rodzajów. Oprócz tego wiele innych dań, w tym kasze, zupy, desery i napoje. Nowa bydgoska restauracja jest otwarta w godz. 12-22 od poniedziałku do czwartku, w piątki i soboty w godz. 12-23, a w niedziele w godz. 12-19.

W Chłopskim Jadle, podobnie jak w innych lokalach spółki Sfinks Polska, przestrzegane są wytyczne GIS oraz własne procedury higieny, czyli tzw. Antywirusowa Dziesiątka Sfinksa, m.in. goście mogą zamawiać dania z cyfrowego menu.