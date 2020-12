Chrząstowski: Bohaterami będą ci, którzy przetrwają. Pytanie - jakim kosztem?

- Skala zniszczeń w gastronomii jest ogromna. Rozumiem konieczność ograniczeń, jednak w naszym kraju rządowa pomoc i ochrona rynku HoReCa jest znikoma i drugi lockdown na pewno spowoduje falę upadków, zwolnień grupowych i exodus pracowników do innych - bezpieczniejszych sektorów - mówi w rozmowie z Horecatrends.pl, Adam Chrząstowski, szef kuchni i konsultant kulinarny.

Jak podkreśla Adam Chrząstowski, rządowa pomoc w niewielkim zakresie pokrywa straty restauratorów. - Pamiętajmy, że postojowe dla pracowników pokryje tylko część zobowiązań. Są jeszcze czynsze, leasingi, kredyty, podatki, opłaty za koncesje, media - mówi. - Potrzebne jest zdjęcie tych obciążeń z barków restauratorów - dodaje.

- Uważam, że nikt nie zadba o nas tak jak my sami. Gastronomia jest specyficzną branżą i mało kto ją rozumie. Na dodatek od lat funkcjonujemy rozproszeni. Brak sensownej reprezentacji, która lobbowałaby w naszym imieniu. Dzisiaj, głosy kilkunastu maleńkich organizacji do nikogo nie docierają. Wpływy do budżetu państwa z tego sektora, nie są porównywalne z tymi z handlu. Tutaj mamy odpowiedź dlaczego galerie handlowe są otwarte, a restauracje nie. Potrzebą jest powstanie silnej organizacji, która zadba o nasze interesy i uświadomi rządzącym naszą wartość. Jeśli nie jesteśmy dużym płatnikiem podatków to może bądźmy lokomotywą wizerunkową lub kreatorami trendów żywieniowych - jednak jest to praca na lata - komentuje Adam Chrząstowski.

Coraz częściej słychać o zamykaniu restauracji fine dining i tych, które uchodziły za "wyższą półkę. Zdaniem Adama Chrząstowskiego, po pandemii nic nie będzie takie samo.

- Restauracje fine dining będą musiały być dużo bardziej elastyczne i wsłuchiwać się w oczekiwania szerszej grupy potencjalnych gości. Moim zdaniem, w mniejszym stopniu będą kreować trendy. Będą musiały pomyśleć - tak jak zresztą wszyscy - o dywersyfikacji swojej działalności. Czyli, niemożliwy do tej pory take away, delikatesy, warsztaty itp. Na pewno będą musiały funkcjonować z okrojonym personelem. Trzeba mieć świadomość, że duża liczba tzw. żołnierzy kuchennych i potencjalnych stażystów, straciła zainteresowanie gastronomią, bo przez pandemię ta dziedzina straciła na romantyzmie i atrakcyjności. Ci ludzie przeszli do bezpieczniejszych branży - komentuje Chrząstowski.

I podkreśla, że szefom kuchni jest obecnie bardzo trudno. - Ci, którzy zachowali pracę muszą, pracować za dużo mniejsze pieniądze. Często za połowę albo nawet mniej. Wysypały im się zespoły. Często muszą brać na siebie dodatkowe, do tej pory przynależące do innych zadania. Muszą zapomnieć o własnej wizji gotowania i często wrócić do bardzo prostych dań, aby zapewnić choćby minimalny obrót restauracji. Bardziej niż kreacja liczą się teraz zdolności do adaptowania się do rzeczywistości. Bohaterami będą ci którzy przetrwają. Pytanie - jakim kosztem? - pyta Adam Chrząstowski.