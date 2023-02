Ciao Italia. Restauratorzy i eksperci o korzyściach, jakie wnosi kuchnia włoska

Kuchnia włoska to kuchnie regionalne

Giancarlo Russo, szef kuchni, restaurator i autorytet z zakresu włoskiej podczas ‘’Ciao Italia’’, spotkania z cyklu edukacyjnego MAKRO Polska skierowanego do przedstawicieli branży HoReCa podkreślał, że kuchnia włoska to kuchnie regionalne. Jakie dania zaprezentował i zaproponował restauratorom w Poznaniu w restauracji Concordia Taste podczas pierwszych warsztatów ‘’Ciao Italia’’?

- Startujemy od Piemontu z vitello tonnato. Jest to cielęcina gotowana do uzyskania w środku temperatury 53 stopni C. Mięso w środku powinno być różowe. Do tego bardzo prosty sos z jajka ugotowanego na twardo, anchois, kawałki tuńczyka, ogórka konserwowego i kaparów - wyliczał szef Giancarlo Russo.

I dodał: - Potem ośmiornica grillowana - potrawa z południa Włoch, a dokładnie z Sycylii. Później jedziemy do regionu Lacjum, Rzym - saltimbocca alla Romana. W tłumaczeniu na polski ‘’salta in bocca’’ oznacza ‘’wskakuje do ust’’. W skład dania wchodzi szynka parmeńska, plasterki cielęciny i szałwia, a całość gotowana jest w białym winie.

A co na deser? - Na koniec udamy się do regionu Abruzja, gdzie popularna jest tarta crostata alla ricotta. Będzie rewelacyjna! - zapewniał Giancarlo Russo.

Restauratorzy, którzy uczestniczyli w warsztatach ‘’Ciao Italia’’ w Poznaniu odpowiedzieli na pytania związane z tym, jak z powodzeniem prowadzić lokal z kuchnią włoską.

Jakie dania z kuchni włoskiej są najbardziej pożądane przez gości?

Honorata Nowakowska, prezes hotelu i restauracji Fortezza w Poznaniu mówi: - Chyba nie będę oryginalna, jeśli powiem, że najbardziej pożądane przez klientów dania z kuchni włoskiej to oczywiście pizza i makarony oraz risotto.

Sylwia Ginter, menedżer restauracji Forni Rossi 777 Pizza Napoletana w Poznaniu przyznaje, że goście najczęściej pytają o pizzę, ponieważ…

- Podajemy pizzę z certyfikatem AVNP (Associazione Verace Pizza Napoletana), czyli pizzę neapolitańską i generalnie goście przychodzą do nas głównie po to, żeby zjeść prawdziwą pizzę włoską.

Według Bartosza Mazura, właściciela restauracji Forno Italia w Poznaniu najbardziej pożądanymi daniami kuchni włoskiej są pizza i makaron.

Na co warto postawić prowadząc lokal z kuchnią włoską?

Prezes hotelu i restauracji Fortezza uważa, że prowadząc restaurację włoską należy przede wszystkim, jak w każdej kuchni, postawić na smak, jakość produktów i…

-…i oczywiście włożyć trochę serca - dodaje z uśmiechem Honorata Nowakowska.

Alicja Śmieszek, właściciel restauracji Forni Rossi 777 Pizza Napoletana zwraca uwagę, że jej lokal jest jednym z niewielu w Polsce, który posiada certyfikat AVPN.

- Serwujemy oryginalną pizzę neapolitańską. Warto postawić na autentyczność i oryginalność, czyli w naszym przypadku unikatową pizzę - mówi.

Zdaniem Bartosza Mazura z Forno Italia, jeżeli ktoś zamierza otworzyć lokal z kuchnią włoską powinien trochę poznać ten kraj.

- Jego regiony i dania, jakie tam są przygotowywane. Otwierając lokal włoski w Polsce i nie mając o tym pojęcia, będzie to strata czasu i szybka droga do jego zamknięcia - podkreśla.

Czy goście są otwarci na mniej znane w Polsce smaki i dania z kuchni włoskiej?

W opinii Honoraty Nowakowskiej z Fortezza, polscy goście są otwarci na kuchnię włoską, na nowe smaki.

- Wystarczy je tylko w sposób umiejętny podać gościom - mówi.

Zgada się z nią Alicja Śmieszek z Forni Rossi 777.

- Widzimy, że goście stawiają nie tylko na klasykę, ale też na nowe, innowacyjne połączenia smaków, bardziej na kuchnię fusion, czyli połączenie kuchni włoskiej z nowoczesnymi trendami.

Inaczej uważa Paulina Krawczyk, PR manager restauracji Forno Italia.

- Goście nie są otwarci na wymyślne dania, natomiast warto je wprowadzać w postaci menu sezonowego.

Ciao Italia - kiedy następne spotkania?

Najbliższe spotkania w ramach cyklu edukacyjnego dla restauratorów ''Ciao Italia'' odbędą się w:

21.02 w Katowicach

28.02 w Lublinie

