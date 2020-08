Co dalej ze Sfinksem? Akcjonariusze podejmą decyzję w sprawie dalszego istnienia spółki

View this post on Instagram

W warszawskim Śródmieściu odbyło się oficjalne otwarcie pierwszej w mieście restauracji Kozlovna. To miejsce, w którym można napić się Kozla serwowanego na kilka sposobów. #kozlovna #warszawa #śródmieście #nowylokal #restauracja #restauracje #jedzenie #gastronomia #horeca #horecatrends #piwo #kozel #kompaniapiwowarska