Coraz więcej restauracji zachęca do zabierania resztek potraw do domu

Zobaczcie, jak wyglądają przygotowania @davidgaboriaud do świąt 🌲 Jakie potrawy zagoszczą na jego wigilijnym stole oraz jak radzi sobie z jedzeniem, które zostaje mu po świętach 👈👈👈 . #davidgaboriaud #francja @food_collective_agencja #swieta #święta #bozenarodzenie #bozenarodzenie2019 #bożenarodzenie #wigilijnepotrawy #wigilia #zerowaste #christmasfood #christmas2019 #christmas #xmasfood #xmas #foodsave #wywiad #wesolychswiat #wesolychswiat #interwiew #horecatrends #linkwbio