Czy na linii McDrive można palić papierosy? Oświadczenie McDonald's po awanturze

Oświadczenie sieci to redakcja po głośnym filmie, na którym celebrytka Julia von Stein znana z programu "Królowe Życia" awanturuje się z pracownikiem restauracji McDonald's, który poprosił ją o zgaszenie papierosa na czas zamawiania i odbierania posiłku z McDrive.

Jak podała sieć, sytuacja miała miejsce w restauracji jednej z organizacji franczyzowych. Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu podjęto działania. W pierwszym kroku skupiono się na wsparciu zespołu restauracji.

- Podkreślamy, że w McDonald’s nie ma zgody na obrażanie, krzyki i jakąkolwiek formę przemocy wobec zespołu. W procedurach bezpieczeństwa i szkoleniach wewnętrznych wskazujemy możliwe formy reakcji w sytuacjach zagrażających godności i ochronie innych dóbr osobistych załogi. Zachęcamy do asertywności, stawiania granic oraz – jeśli sytuacja tego wymaga – wezwania ochrony lub policji. Pokazujemy na przykładach, jak reagować i odpowiadać, gdy gość zachowuje się niewłaściwie. Zdarza się, że stres, emocje i chęć złagodzenia sytuacji biorą górę, wówczas reakcja nie zawsze jest zgodna z naszymi standardami. Rozumiemy to. Podkreślamy, że nikt z zespołu restauracji organizacji franczyzowej, w której doszło do zdarzenia, nie poniósł konsekwencji służbowych. Pracownicy franczyzobiorcy otrzymali wsparcie - zapewnia sieć w oświadczeniu.