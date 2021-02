Czy pizza wygrała z COVID-19?

Pandemia pogrążyła i niestety nadal dobija gastronomię. Przedstawiciele tego sektora, z powodu braku możliwości wykonywania swojej pracy w standardowym wymiarze, od marca 2020 (z małymi przerwami) dosłownie walczą o życie. Jednak w tej, jak chyba w każdej historii, jest również pewien wyjątek od reguły. To pizza i pizzerie - które już od lat 90-tych minionego wieku są niezwykle popularne w naszym kraju. W pandemii, lockdownie i na kwarantannach tylko zyskały na popularności. Na czym polega fenomen pizzy i czy pizza to produkt covidooporny?

Z okazji Dnia Pizzy przyglądamy się fenomenowi jakim jest pizza i jej popularność w naszym kraju. I to również podczas pandemii.

Czy można powiedzieć, że PIZZA jest wygraną w tej całej nieszablonowej covidowej sytuacji? Zdaniem ekspertów rynku - TAK. Wielu prowadzących pizzerie nie odczuło żadnej zmiany na gorsze. Mało tego otworzyli nowe punkty, zrobili remonty, kupili nowe sprzęty za pół ceny etc.

- Polacy uwielbiają pizzę, tak było przed wybuchem pandemii jak i w trakcie lockdownu. Myślę, że wynika to z tego, że to danie uniwersalne, przez wszystkich znane i lubiane, odpowiednie dla wszystkich członków rodziny, dla młodszych i starszcyh. Kiedy planujemy zamówić coś na wynos - pierwszym skojarzeniem większości z nas jest właśnie pizza. Jest to często pierwszy ale i najprostszy wybór - mówi Marcin, właściciel gdańskiej sieci pizzerii Kreska Mąki.

Restaurator dotąd prowadził 2 lokale, w pandemii otworzył 3 punkt w Gdańsku. - Do wakacji planuję otwarcie kolejnego miejsca. Skupiam się na obsłudze osiedli a nie rynku turystycznego. Zapotrzebowanie na pizzę jest ogromne, jednak nie ukrywam, że rynek jest bardzo konkuryencyjny. Szacuję, że w mojej okolicy rynek pizzerii wzrósł o ok. 20-30 proc. w ciągu tego minionego feralnego roku - dodaje.

Podobnego zdania jest stoleczny restaurator. - Większość lokali sprzedających dobrą pizzę w pierwszych dniach I oraz II lockdownu odnotowało spadki o ok. 20 proc., ale potem mieli podobne lub wyższe przychody w dostawie i w odbiorach osobistych niż wcześniej w lokalu + dostawa. Pewnie wynikało to z tego, że wiele innych miejsc zawiesiło działalność. A jeśli ktoś chciał zamówić jedzenie do domu, to zamawiał właśnie pizzę z dostawą. Poza tym faktem jest, że w minionym roku na polskim rynku pojawiło się wiele nowych lokali z kategorii sushi oraz pizza - mówi Łukasz B. Błażejewski, dyrektor generalny "Frentzza – Pizza & Friends”, 7 Street i Meet & Fit.

Z badania PizzaPortal.pl. wynika, że najpopularniejszym daniem w dostawie zarówno przed, jak i podczas pandemii jest pizza i stanowi ponad 50 proc. wszystkich zamówień.

Dane Glovo pokazują, że niekwestionowaną królową pizz w dostawie jest Pepperoni. Równie chętnie wybieramy także Margheritę oraz Capriciosę, czyli klasyczną pizzę z szynką i pieczarkami. Tuż za podium uplasowała się pizza Prosciutto e rucola z włoską suszoną szynką i rukolą, a także hawajska, która wciąż budzi wiele kontrowersji wśród smakoszy włoskich przysmaków. Polacy chętniej wybierają lokalne pizzerie, niż te zrzeszone w przez globalne sieci - 56% zamówień pochodzi właśnie z pojedynczych lokali.

Co sądzą nasi czytelnicy?

"Koszty czynszu, prowizji dla portali internetowych, reklama pyszne uber też dostawcy, samochody, opakowania. Ciężko mówić o sukcesie. O zyskach raczej nie ma mowy..."

"Wszystko zależy jakie koszty mają takie restauracje. Niestety jeżeli włoska restauracja ma duży czynsz, wielu pracowników i duże koszty mediów, nie jest w stanie zarobić na wynosach, nawet jeśli wydaje się że ma ruch."

Pizza – to płaski placek z ciasta drożdżowego (focaccia), z sosem pomidorowym, posypany tartym serem (najczęściej jest to mozzarella) i ziołami, pieczony w bardzo mocno nagrzanym piecu. Pizzę podaje się na gorąco, lecz rozpowszechnione jest jedzenie jej również na zimno.

Płaskie, okrągłe i wypiekane placki znane są praktycznie wszystkim kulturom starożytnym, np. w dawnym Egipcie spełniały funkcję płatniczą. W starożytnym Rzymie popularne były focaccie przyprawiane ziołami i serem.

Słowo piza (w takiej właśnie formie) pojawia się po raz pierwszy w dokumencie z 997 roku. W XVII wieku mianem pizzy alla mastunicola określano wypiek przyprawiony bazylią i serem, a pizzą ai cecinelli – placek z rybą.