Czy podatek cukrowy ominie sieci fast food?

– Od stycznia obowiązuje podatek cukrowy. Choć w sklepach na półce butelka 2 l coca-coli od stycznia kosztuje o ok. 40 proc. więcej, czyli o ok. 2 zł, to w sieciach fast food nalewana z automatu utrzymała starą cenę – pisze Forsal.pl.

Autor: Forsal.pl Data: 14 stycznia 2021 12:43