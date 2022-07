Czy w tym roku nad morzem straszą paragony grozy?

Jak co roku w wakacje w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia paragonów z nadmorskich smażalni opiewające na niebotyczne kwoty. O ocenę sytuacji portal horecatrends.pl poprosił Michała Skoczka ze Street Food Polska.

Jak podkreśla, w tej kwestii działa po prostu zasada "Szukajcie, a znajdziecie". Ceny w jednej nadmorskiej miejscowości mogą znacząco się różnić. Warto odwiedzić kilka lokali i wybrać odpowiednie menu dla siebie.

– W tym samym budynku często obok siebie potrafią mieścić się 3–4 lokale. Porównajmy sobie ceny, bo potrafią się mocno różnić – radzi.

Inną kwestią jest pytanie o rozmiar zamawianej ryby. Z tym też co roku część wakacyjnych gości lokali nadmorskich ma ten sam problem.

Czytajmy menu, to naprawdę nie jest trudne. Jeśli widzimy cenę np. 12 zł za 100 g ryby, to spytajmy, jak duże kawałki tej ryby są i wybierzmy taki, jaki chcemy. Unikniemy zgrzytania zębami przy płaceniu rachunku. Jeśli dostępne są zestawy w konkretnej cenie, pytajmy, ile ryby dostaniemy w zestawie. W jednym miejscu będzie to 300 g, ale w innym 150 g plus dużo frytek, żeby wyrównać wagę zestawu

Michał Skoczek, Street Food Polska