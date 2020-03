Czy warto iść do gastronomika - czyli jak zostać dobrym szefem kuchni?

Jeszcze pokolenie temu młodych straszono "gastronomikiem”. Obecnie szkoły gastronomiczne są postrzeganie zupełnie inaczej. O edukację młodych adeptów sztuki kulinarnej oraz o zmiany w postrzeganiu zawodu portal horecatrends.pl zapytał Makro Polska, organizatora m.in. projektu Szef dla Młodych Talentów.

Autor: horecatrends.pl Data: 04 marca 2020 08:13

Jak podkreśla Makro Polska, pokolenie temu realia gastronomii były zupełnie inne niż obecnie. Przede wszystkim uczniowie byli bardziej rygorystycznie przyswajani do zawodu i ciężkiej pracy, a dyscyplina szkolna była na zdecydowanie wyższym poziomie. Dzisiejsza liberalizacja wymogów i przepisów edukacyjnych umożliwia większe skupienie się na praktyce i czasie spędzonym w kuchni. Poza tym, wybór kierunków jest dużo szerszy niż dawniej, co daje młodzieży większe pole manewru w kwestii wyboru szkoły.

Do gastronomii trafiają dziś ci, którzy chcą, a nie ci, którym kazano. Jakość szkół, ich zaplecze praktyczne, poziom wyposażenia i nauczania, a także o wiele większe zaangażowanie pracodawców współpracujących ze szkołami przyciągają potencjalnych chętnych i sprawiają, że oferta edukacyjna szkoły staje się jeszcze bardziej atrakcyjna.

Na przestrzeni lat diametralnie zmienił się też program nauczania w szkołach. Więcej czasu poświęca się na praktyczną naukę zawodu, a nie tylko na przygotowanie teoretyczne. Więcej czasu i środków angażuje się w egzaminy zawodowe – to już nie tylko pisemny egzamin branżowy, ale zacięta walka o prym, niejednokrotnie pod okiem utalentowanych szefów kuchni. To oni też coraz częściej angażują się w pracę szkół i przekazują swoją wiedzę uczniom.

Eksperci projektu Szef dla Młodych Talentów Makro Polska zaznaczają, że w dążeniu do doskonałości sam talent jednak nie wystarczy.

– Bez szkoły nie da się osiągnąć sukcesu w żadnej branży, szeroko pojęte gastro, a w nim również kelnerstwie czy byciu managerem. To zdecydowanie nie tylko wiedza teoretyczna ze szkolnej ławki i tablicy. Z książek nie jesteśmy w stanie nauczyć się smaku ani wyglądu dania. Szkoła nauczy nas podstawowych zasad i przepisów, których należy przestrzegać, ale na pewno nie jakości. Setki przypalonych kotletów, litry mleka, które wykipiało i kilogramy zakalca w cieście doprowadzą nas do kreowania perfekcyjnych i pięknie wyglądających dań. Zaś serwowanie ich i sztuka kelnerska to całkowicie oddzielna branża wymagająca ciężkiej pracy w dążeniu do perfekcji. Dobry kelner bowiem to nie tylko noszenie dużej liczby talerzy czy rozlewanie wina, to również umiejętności sprzedażowe, interpersonalne i wysoka kultura osobista – mówią eksperci Makro Polska.

Czy młodzi są chętni, żeby zwiększać swoją wiedzę, brać udział w szkoleniach i warsztatach? Zdaniem przedstawicieli Makro Polska tak, aczkolwiek pod jednym warunkiem: prawidłowej organizacji wydarzenia.

– Rolą prowadzącego jest utrzymanie grupy w ciągłym „napięciu” i niedosycie wiedzy. Jeśli ten warunek będzie spełniony, to praktycznie każde szkolenie będzie efektywne – podkreśla organizator Szefa dla Młodych Talentów.

Na czynne uczestnictwo składają się i inne kwestie. Grupy nie mogą być zbyt duże, a tematyka i sposób realizacji muszą być wciągające i angażujące. Będąc trenerem i prowadzącym, nie można zapominać o tym, iż pracuje się z całą grupą, a nie tylko z wybranymi jednostkami. Pozostawieni sami sobie uczestnicy na pewno nie będą uważnymi słuchaczami ani dobrymi odbiorcami wiedzy praktycznej.