Czym jest food hall? Czym będzie Montownia?

- Food hall to dzisiaj jeden z najbezpieczniejszych formatów, który pozwala restauratorom m.in. na optymalizację kosztów - mówi Krzysztof Cybruch z Food Hall Poland.

Czym jest food hall?

Food hall to nowy typ obiektu gastronomicznego, który odpowiada na kilka współczesnych potrzeb konsumentów i restauratorów.

- Food hall to format, który moim zdaniem jest najfajniej i najprężniej rozwijającym się tematem na świecie. W sytuacji ekonomicznej, w której obecnie się znajdujemy, ma same plusy. To format wpisujący się w definicję ekonomii współdzielnia. Dla mnie food hall definiuje na nowo możliwość zaistnienia w gastronomii, możliwość rozwijania swoich tematów lub rozpoczęcia swojej przygody z gastronomią. To projekt wysokoobrotowy, to przestrzenie współdzielone przez najemców - wyjaśnia Krzysztof Cybruch z Food Hall Poland.

Poza tym, jak dodaje Cybruch, to projekty o sporej skali wzrostu, rzędu 30-40 proc. rocznie - mało który kierunek w gastronomii tak mocno rośnie.

- Food hall jest dla mnie perspektywą na zaproponowanie klientom, konsumentom oferty, która spełni potrzeby zdecydowanej większości. Jest miejscem kultury, rozrywki, której część wspólna daje dużą dowolność. Uważam, że dzisiaj to jeden z najbezpieczniejszych formatów, który pozwala restauratorom na optymalizację kosztów. Partycypując w tego typu projektach, restauratorzy biorą jedynie część zadań i odpowiedzialności, za to czym zajmują się w niezależnych lokalach, które prowadzą sami - dodaje Krzysztof Cybruch.

Jego zdaniem dla tych, którzy chcą się skupić na kuchni, na wysokoobrotowym projekcie, który będzie częścią większej całości, food hall jest najlepszym rozwiązaniem.

- W Food Hallu jest taka persektywa, że część kłopotów, zmartwień operator bierze na siebie, mam na myśli: sprzątanie, muzyka w lokalu, marketing, komunikacja. A restaurator może skupić się na jak najlepszym przygotowaniu produktu - mówi Krzysztof Cybruch.

Kim jest klient food hallu?

Dla kogo jest food hall? - Niemal dla każdego klienta. Dla 18+, 30+ i 60 +. W takich miejscach można spotkać singli, rodziny, seniorów, współpracowników, znajomych. To często osoby, które mają relatywnie ustabilizowany portfel, które oczekują różnorodności, które były już w wielu miejscach na świecie. Uniwersalność food halli jest kluczem do sukcesu tych miejsc. Poza kulinariami to również przestrzeń kulturalna i towarzyska - wylicza Cybruch.

Czym jest i czym będzie Montownia

Montownia to duży kawał historii - to monumentalny budynek, w której kiedyś powstawały łodzie podwodne. Później była to stołówka stoczniowców, następnie największa imprezownia techno w Trójmieście a później centrum sztuki, kultury i spotkań towarzyskich.

W zabytkowej hali U-Bootów na terenie Stoczni Gdańskiej powstaje nowe zagłębie kulinarno-kulturalne: Food Hall Montownia.

Food Hall Montownia to blisko 3 tys. m kw nowej, miejskiej jadalni, która połączy jedzenie z kulturą, rozrywką i sztuką. Montownia to też hotel, przestrzeń apartamentów nad food hallem.

W hali gastronomicznej Montowni pojawi się ponad 20 autorskich projektów kulinarnych, które będą wzajemnie uzupełniać się rodzajami kuchni z różnych regionów Europy i świata. Żadnych punktów usługowych, sklepików, butików, brzydkich witryn, żadnej galerii handlowej - tylko dobre jedzenie.