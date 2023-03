Czym różni się działalność MAX Premium Burgers w Skandynawii i w Polsce? (WYWIAD)

Jaka jest strategia działalności MAX Premium Burgers w Polsce?

Jakub Szymanek: Jak oceniają Panowie 5 lat działalności MAX Premium Burgers w Polsce?

Richard Bergfors: Bardzo dobrze. Otwieramy coraz więcej restauracji i nasza marka staje się coraz bardziej rozpoznawalna w Polsce. Bardzo cieszymy się z naszego rozwoju i chcemy, żeby restauracji pod szyldem MAX było jeszcze więcej. Oczywiście to wymaga czasu, trzeba wybrać dobrą lokalizację, zdobyć wszystkie niezbędne zezwolenia i rozpocząć budowę. Ale na chwilę obecną jesteśmy zadowoleni z rozwoju marki w Polsce.

Christoffer Bergfors: Kiedy nadszedł COVID, to tak jakby z kalendarza wykreślić dwa lata, zaszło bardzo dużo zmian na rynku. Ale cieszymy się, że otwieramy kolejne restauracje w Polsce.

Jaka jest strategia działania MAX Premium Burgers w Polsce w tym roku i w kolejnych latach?

Richard Bergfors: W tym roku planujemy otworzyć cztery restauracje. A za rok mamy nadzieję na jeszcze więcej lokali: sześć, może siedem, jeszcze nie wiadomo. Nasz cel to nowe restauracje w całej Polsce, ale na razie koncentrujemy się na dużych miastach. Przede wszystkim na Warszawie i okolicach (aglomeracji warszawskiej), gdzie mamy już siedem lokali i na Trójmieście, gdzie są trzy. W chwili obecnej działają już cztery nasze lokale na Śląsku, mamy też restauracje w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Za chwilę planujemy również pierwsze otwarcie w Łodzi.

Christoffer Bergfors: Rok 2023 rozpoczęliśmy otwarciem restauracji w Annopolu. Kolejna to Grodzisk Mazowiecki. A następne otwarcia już w kolejnych miesiącach.

Polska i szwedzka gastronomia: jakie są podobieństwa i różnice?

Co Panowie myślą o polskim rynku gastronomicznym?

Richard Bergfors: Jest dość podobny do skandynawskiego, zwłaszcza w segmencie fast food i burgerów. To znaczy, mierzymy się z tym samym typem konkurencji. Prym wiedzie McDonald’s. Na wszystkich tych rynkach obecny jest też Burger King. Ale np. KFC cieszy się znacznie mocniejszą pozycją tutaj niż w Skandynawii. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, rynek jest dość podobny.

Powiedzieliśmy o podobieństwach, a jeśli chodzi o sieć MAX Burgers w Polsce i Szwecji, jakie widzą Panowie różnice między tymi rynkami?

Christoffer Bergfors: Różnice nie są wielkie. Oczywiście w Szwecji działamy od 55 lat, więc jesteśmy znacznie lepiej znani. Nasza marka cieszy się w tym kraju ogromną popularnością. Ale jeżeli chodzi o to, jak wyglądają nasze restauracje czy nasze produkty, to różnic nie ma. No, może drobne. Na przykład w Polsce sprzedajemy piwo alkoholowe, a w Szwecji nie. Poza tym w ofercie mamy produkty specjalne, jak na przykład burgery wieprzowe, ale poza tym reszta menu jest podobna.

Richard Bergfors: Nasze menu w obu krajach smakuje tak samo. Natomiast uwielbiam w Polsce wieprzowinę. Chciałbym, żeby pojawiła się też w Szwecji. Podczas każdej wizyty w Polsce zamawiam wieprzowego burgera.

Patrząc na działalność MAX w krajach skandynawskich i w Polsce, jak oceniają Panowie te rynki?

Richard Bergfors: Największa różnica wynika chyba z tego, że w ciągu mniej więcej ostatnich pięciu lat w Skandynawii, w tym w Szwecji, na rynku burgerów pojawiło się wielu nowych graczy, takich jak lepsze restauracje premium, czy mniejsze lokale, których liczba rośnie. W Polsce też jest ich sporo, ale wciąż mniej niż w Szwecji.

We wszystkich krajach widać podobne trendy. Stawia się na wysoką jakość. Coraz częściej wprowadza się opcje wegetariańskie. Coraz popularniejszy robi się również kurczak. Pojawia się coraz więcej alternatyw dla czerwonego mięsa. Jak Pan wie, mamy w ofercie bardzo dużo dań bezmięsnych, których wybór wciąż się rozszerza.

Christoffer Bergfors: Rezygnacja z czerwonego mięsa w Polsce rośnie. Parę miesięcy temu wprowadziliśmy do oferty burgery z kurczakiem, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem w Polsce. Polscy klienci cenią sobie szeroką gamę alternatyw dla czerwonego mięsa. I to nas cieszy.

Czytaj więcej w Strefie Premium: MAX Premium Burgers: chcemy zbudować w Polsce silną markę (WYWIAD)