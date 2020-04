Da Grasso: Znacząco wzrósł udział zamówień online i płatności bezgotówkowych

Od połowy marca znacząco wzrósł udział zamówień online, płatności bezgotówkowych i dostaw bezkontaktowych. W ostatnich latach rozwijaliśmy własny portal do zamówień online i wspieraliśmy go marketingowo, zatem na taką dynamikę wzrostu zamówień w tym kanale byliśmy dobrze przygotowani – mówi serwisowi horecatrends.pl Magdalena Piróg, prezes zarządu Da Grasso.

Autor: AW/horecatrends.pl Data: 22 kwietnia 2020 08:06

Horecatrends.pl: Jak obecnie działa sieć Da Grasso?

Magdalena Piróg, prezes zarządu Da Grasso: Zgodnie z rządowymi wytycznymi działamy obecnie jedynie w trybie delivery. Pizzerie otwarte są 7 dni w tygodniu w standardowych godzinach pracy. Realizujemy zamówienia składane za pośrednictwem kanału online, jak i te kierowane do pizzerii tradycyjnie – telefonicznie. W każdej pizzerii wprowadzone zostały szczególne procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności i higieny pracowników.

W zakresie współpracy franczyzowej wszyscy pracownicy naszego biura pracują zdalnie i pozostajemy w stałym i ścisłym kontakcie z naszymi franczyzobiorcami. Do tej pory systematycznie odwiedzaliśmy pizzerie należące do naszej sieci i odbywaliśmy wiele spotkań z uczestnikami naszej sieci. W obecnej sytuacji zastąpiliśmy to video konferencjami. Podobnie jest w przypadku zainteresowanych uruchomieniem nowych placówek i zaowocowało to zawarciem już jednej nowej umowy franczyzy w trybie zdalnym, a w najbliższym tygodniu planujemy zawarcie kolejnej. Wielu naszych franczyzobiorców wykorzystuje ten czas na prowadzenie prac porządkowych i odświeżanie lokali. Kilkunastu zdecydowało się nawet na generalny remont.

Termin uruchomienia nowych pizzerii uległ pewnemu przesunięciu, ale prace przygotowawcze w większości przypadków nie zostały wstrzymane.

W tej bezprecedensowej sytuacji naszym priorytetem jest wspieranie naszych franczyzobiorców w zakresie sprzedaży w dowozie, a także przygotowanie strategii na planowane „odmrożenie" działalności gastronomicznej. W ostatnim miesiącu naszym priorytetem była silna i czytelna kampania reklamowa online i wykreowanie atrakcyjnych promocji. Z pewnością w następnych miesiącach marketing internetowy będzie nadal jednym z kluczowych elementów naszej strategii. W przypadku kilku pizzerii, które miały znaczący udział przychodów z tytułu obsługi na sali konsumpcyjnej, opracowaliśmy i wprowadzamy w życie specjalnie skrojone na ich potrzeby rozwiązania marketingowe.

Podsumowując, na ile tylko jest to możliwe, działamy normalnie i realizujemy nasze dotychczasowe plany i założenia.

Czy nie ma problemu z dostawcami?

W pierwszym tygodniu obowiązywania obostrzeń kilka lokali zgłosiło przejściowe trudności w tym zakresie, ale na dziś nie mamy takiego problemu. Jak chodzi natomiast o dostawców sieciowych, dzięki wieloletniej współpracy z naszymi kontrahentami zachowaliśmy pełną dostępność zaopatrzenia w surowce i materiały.

Jak duże jest zainteresowanie dowozami? W jakim stopniu rekompensuje to straty związane z zamknięciem lokali?

Da Grasso działa nieprzerwanie od 1996 roku. Mamy rozpoznawalną markę i znani jesteśmy głownie z tego, że wszystkie dania z naszego menu, a przede wszystkim pizzę dostarczamy do naszych klientów zgodnie z wypracowanymi i powtarzalnymi standardami. Ta strategia wspierana silnymi kampaniami marketingowymi zapewniła nam utrzymanie sprzedaży w tym kanale w skali całej sieci na podobnym poziomie. Oczywiście, nie rekompensuje to utraty przychodów z tytułu sprzedaży w lokalach, dlatego z niecierpliwością czekamy na możliwości wznowienia obsługi kelnerskiej w pizzeriach.