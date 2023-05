Daniel Pawełek o Przewodniku Michelin 2023: Będzie wielkim game changerem dla nas

Daniel Pawełek podczas panelu dyskusyjnego ‘’Ekonomiczny roller coaster: Polska i Świat. Co nas czeka w kolejnych miesiącach?’’ wskazał, że roller coaster jest dobrym porównaniem, bo po pandemii branża restauracyjna startowała od zera - wzrosty były znaczące, a potem zaczęto już straszyć recesją.

- Natomiast przynajmniej w Warszawie - mogę powiedzieć tutaj o swoich restauracjach i o restauracjach moich zaprzyjaźnionych z branży - tak naprawdę od wakacji ubiegłego roku przeżywamy najazd gości. Spodziewaliśmy się, że w ich portfelach zostanie mało. Okazuje się, że jednak przychodzą do restauracji, szukają lepszych rzeczy i to się dobrze sprzedaje. Towar luksusowy, droższe mięso, droższe wina - wymieniał Daniel Pawełek, właściciel takich restauracji jak Butchery & Wine, Le Braci, Kieliszki na Próżnej, Koneser Grill i Rozbrat 20.

Straszono I kwartałem 2023 r., a był rekordowy

Wspomniał, że w listopadzie i grudniu 2022 r. straszono gastronomię, że styczeń, luty i marzec 2023 r. będą trudnym okresem.

- To się znowu nie wydarzyło. Styczeń i luty - były to rekordowe miesiące w porównaniu do 2018 i 2019 r. Myślę, że wszystko wróciło w pewnym sensie do normalności. Oczywiście mieliśmy trochę łatwiej - te osoby, które przetrwały w biznesie pandemię i prowadzą dalej restauracje, nie wszyscy mieli tyle szczęścia - mówił Daniel Pawełek, przyznając też, że tak naprawdę przez dwa ostatnie lata ‘’nie za dużo się wydarzyło na rynku nowego’’ i nadal nie otwiera się tak dużo nowych miejsc, jak było to wcześniej.

W jego opinii, wracamy przedpandemicznego elementu dużej dynamiki, konkurencyjności i z umiarkowanym optymizmem spoglądamy w przyszłość.

- Polski rynek gastronomiczny jest najbardziej niedoszacowany rynkiem gastronomicznym w Europie, jednym z najbardziej niedoszacowanych na świecie. Jesteśmy w przededniu pojawienia się Przewodnika Michelin Polska, który obejmuje na razie trzy miasta, trzy regiony, ale miejmy nadzieję, że w przyszłości obejmie cały kraj. To jest naprawdę wielki game changer dla nas wszystkich - podkreślił restaurator z Ferment Group.

W Polsce przybędzie restauracji z odznaczeniami Michelin

W dalszej części dyskusji Daniel Pawełek zaapelował:

- Musimy zmienić myślenie z myślenia, że musimy optymalizować i jakoś sobie poradzić, bo była pandemia itd. do wyjścia do przodu. Mamy się czym chwalić. Mamy wspaniałe restauracje w całym kraju. To nie jest tylko Poznań, Kraków, Warszawa. Ten prywatny biznes, który napędza Polskę od 20-30 lat stworzył absolutnie unikalne miejsca w najgłębszych zakątkach tego kraju i tam pracują i robią to ludzie naprawdę bardzo mądrze.

I dodał: - Sądzę, że po ogłoszeniu w wakacje wyników Przewodnika Michelina przybędzie nam w Polsce kilkanaście restauracji z odznaczeniem Michelina, Bib Gourmand, Gwiazdką Michelina. To będzie naprawdę efekt kuli śnieżnej, gdzie my jako restauratorzy będziemy coraz bardziej atrakcyjni tutaj w Polsce dla naszego rynku wewnętrznego. To znaczy, że chłopaki, którzy jadą do Norwegii, Szwecji i innych krajów, bo tam się po prostu lepiej zarabia będą mieli tu o wiele fajniejszą ścieżkę kariery, że będą widzieli, że tutaj można uczestniczyć w czymś naprawdę wyjątkowym.

Według Daniela Pawełka jest w Polsce czas i miejsce na restauracje, które mają ambicje na jedną Gwiazdkę Michelin, na dwie i na trzy gwiazdki czy na ‘’zielone oznaczenia związane z nowym rozdaniem, jeżeli chodzi o to, co przewodnik Michelina proponować, czyli zrównoważoną restaurację’’.

*** Wypowiedzi Daniela Pawełka pochodzą z panelu dyskusyjnego ‘’Ekonomiczny roller coaster: Polska i Świat. Co nas czeka w kolejnych miesiącach?’’ na konferencji Made For Restaurant, jaka odbyła się w kwietniu 2023 r. w Warszawie.