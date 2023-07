Darmowa karafka wody. Czy to się opłaca? Są lokale, w których to standard

Przez media przewija się właśnie głośna dyskusja dotycząca odmowy zaserwowania darmowej wody z kranu w jednym z krakowskich lokali. Obsługa motywowała to zakazem Sanepidu. Okazało się jednak, że taki zakaz nie istnieje.

- Nie ma żadnego przepisu, zalecenia ani niczego takiego, co zabraniałoby podawania w restauracjach wody z kranu. Co więcej, woda w restauracji musi spełniać wszystkie normy wody zdatnej do spożycia. Oczywiście restauratorzy mogą odmówić jej podawania, ale na pewno nie z powodu "zakazu sanepidu" - mówiła Gazecie Wyborczej Dominika Łatak z krakowskiego sanepidu.

Dlaczego w takim razie restauracje nie chcą podawać tap water? Odpowiedzi i spekulacje na ten temat dotyczą głównie kwestii finansowych: od prostego faktu, że woda w kranie też nie jest darmowa, przez kwestie późniejszego mycia i wyparzania naczyń, po utratę zakładanych zysków z napojów zamówionych przez spragnionego klienta.

Budzący kontrowersje darmowy dostęp do kranówki nie jest nowym tematem dla branży. Powraca jak bumerang, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnich upałów.

Są jednak lokale, w których darmowa karafka wody od dawna jest standardem. Taką usługę spotkać można np. w sieci ramenowni Yatta Ramen.

Restauratora zapytaliśmy wprost o to, czy to się opłaca...

- To zależy od podejścia. My budujemy wizerunek przyjaznej marki, dzięki czemu ok. jednej trzeciej naszych gości to regularni klienci. Więc chyba warto - odpowiada nam Wojtasik.