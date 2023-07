Deser za kilkadziesiąt zł od Deseo? "To luksus dostępny na co dzień"

Łukasz Smoliński, szef Deseo Patisserie & Chocolaterie wyznaje zasadę, że kto się nie rozwija, ten się cofa.

Ostatnio sieć zadebiutowała w Trójmieście. I to podwójnie.

Gdzie jeszcze pojawi się ten słodki szyld?

Deseo podbija Trójmiasto

Deseo Patisserie & Chocolaterie, czyli sieć butikowych cukierni, rozwija sieć swoich lokali w całej Polsce. Na razie ma 5 lokali w Warszawie i jeden w Gdańsku. Plan? W każdym dużym mieście co najmniej jeden lokal pod tym szyldem.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Zawsze szukamy lokalizacji, które są bliskie naszemu sercu, a Trójmiasto jest regionem, które często odwiedzamy, jesteśmy z nim związani emocjonalnie. Od dłuższego czasu szukaliśmy odpowiedniego miejsce pod nasz brand. Dlatego teraz, latem 2023, następuje podwójne otwarcie w tym rejonie - bo obok Montowni w Gdańsku planujemy również nasz debiut w Sopocie - przyznaje Łukasz Smoliński.

- Pod koniec sierpnia planujemy otwarcie lokalu franczyzowego w łódzkiej Fuzji a w październiku najpewniej pojawi się nasz punkt we Wrocławiu. Z dużych miast zostanie nam Kraków i ewentualnie Katowice - ale to plan na kolejne lata - dodaje Łukasz Smoliński.

Deseo - na pandemii wzrośliśmy trzykrotnie

Trzy ostatnie lata nie były zbyt łaskawe dla przedsiębiorców. Jak pandemia, wybuch wojny w Ukrainie i wysoka inflacja zweryfikowały strategię Deseo?

- To były uciążliwości, które wpływały na prowadzenie każdego biznesu, dla nas głównie problematyczny był brak dostępności surowców a potem wahania ich cen. Zarządzanie takim tematem, jak zakupy w niestandardowym okresie, jest niezwykle wymagające. A jeśli chodzi o pandemię - to byliśmy beneficjentem tej sytuacji i to wtedy, w okresie pandemii, wzrośliśmy trzykrotnie - przyznaje.

Deseo - średni rachunek 59-70 zł

- Obecnie jesteśmy pewnie najdroższą cukiernią w Polsce, więc zapewne nasze ceny odsiewają niektóre grupy konsumenckie. Ja jednak lubię myśleć o tym w ten sposób, że Deseo to luksus dostępny na co dzień. Wyjście do restauracji premium wiąże się z rachunkiem na kilkaset czy kilka tysięcy złotych. U nas średnia wartość paragonu waha się między 59 zł -70 zł - dodaje Smoliński.

I przyznaje, że obecnie widzi delikatny spadek konsumpcji, na poziomie 1-3 proc., zapewne związany z rosnącą inflacją. Jednak ta okoliczność nie spędza zarządzającym Deseo snu z powiek.

Deseo to biznes mocno pasjonacki, ma ambicje międzynarodowe a działalność mocno wykracza poza gastronomię.

- W ostatnich latach staliśmy się producentem surowców, przetwarzamy ziarno kakaowca, tworząc własną czekoladę. Mam nadzieję, że wkrótce zadebiutujemy z projektem czekoladowym dla branży HoReCa. Jesteśmy producentem past pistacjowych i orzechowych. Dużo znanych cukierni i lodziarni kupuje u nas surowce. To jest taka noga naszego biznesu, którą być może umiędzynarodowimy, z pewnością szybciej niż tę część związaną z otwieraniem lokali, cukierni - mówi szef Deseo.

- Kto nie idzie do przodu ten się cofa - to maksyma, którą wdrażamy również w życie biznesowe. Nie mamy wieloletniej strategii, ze względu na to, że jak ostatnie lata pokazały, trudno przewidzieć szereg niezależnych od nas czynników. Ja 10 lat temu nie wiedziałem nawet, że będę kiedyś prowadzić cukiernie - przyznaje.