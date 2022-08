Dining Week: Lista restauracji, które wygrały w Plebiscycie Gości!

Dining Week ogłosił wyniki Plebiscytu Gości. Festiwal trwał od 6 do 31 lipca. Które restauracje zyskały największe uznanie?

Dining Week: Wyniki Plebiscytu Gości

Bohaterem tej edycji Dining Week był amuse-bouche, czyli przystawka przed przystawką, danie na start, jeden kęs, który ma na celu rozbudzenie apetytu i pobudzenie kubków smakowych gości.

Wyniki ogólnopolskie

I MIEJSCE: InAzia Restaurant

II MIEJSCE: Restauracja Isto

III MIEJSCE: Port Royal MINI

NAJLEPSZE MENU: Fisherman - finest food & wine

NAJLEPSZA OBSŁUGA: Gavi Restaurant

NAJLEPSZA ATMOSFERA: Stadionova Restaurant & Cocktail Bar

NAJPOPULARNIEJSZA RESTAURACJA: Lobster House

Wyniki regionalne Kraków

I MIEJSCE: Gavi Restaurant

II MIEJSCE: Restauracja Sąsiedzi

III MIEJSCE: A'Bracciate Pasta & Wine

NAJLEPSZE MENU: Restauracja Sąsiedzi

NAJLEPSZA OBSŁUGA: Gavi Restaurant

NAJLEPSZA ATMOSFERA: Albertina Restaurant & Wine

NAJPOPULARNIEJSZA RESTAURACJA: Gavi Restaurant

Wyniki regionalne Poznań

I MIEJSCE: Park Inn by Radisson

II MIEJSCE: WHY THAI Food&Wine Poznań

III MIEJSCE: Concordia Taste

NAJLEPSZE MENU: WHY THAI Food&Wine Poznań

NAJLEPSZA OBSŁUGA: Park Inn by Radisson

NAJLEPSZA ATMOSFERA: In by Splawski

NAJPOPULARNIEJSZA RESTAURACJA: Concordia Taste

Wyniki regionalne Silesia

I MIEJSCE: Restauracja Isto

II MIEJSCE: Restauracja BOSCO

III MIEJSCE: U Kelnerów

NAJLEPSZE MENU: Restauracja Isto

NAJLEPSZA OBSŁUGA: Restauracja BOSCO

NAJLEPSZA ATMOSFERA: Stadionova Restaurant & Cocktail Bar

NAJPOPULARNIEJSZA RESTAURACJA: Restauracja Isto

Wyniki regionalne Trójmiasto

I MIEJSCE: Fisherman - finest food & wine

II MIEJSCE: Mariacka 1 - Food & Wine

III MIEJSCE: Mercato Gdańsk

NAJLEPSZE MENU: Fisherman - finest food & wine

NAJLEPSZA OBSŁUGA: Mystery Restaurant

NAJLEPSZA ATMOSFERA: Oria Magic House - Gdańsk

NAJPOPULARNIEJSZA RESTAURACJA: Niesztuka Restaurant&Bar

Wyniki regionalne Warszawa

I MIEJSCE: InAzia Restaurant

II MIEJSCE: Port Royal MINI

III MIEJSCE: Akademia Restauracja

NAJLEPSZE MENU: InAzia Restaurant

NAJLEPSZA OBSŁUGA: Frank - Winebar & Shop

NAJLEPSZA ATMOSFERA: Restauracja Belvedere

NAJPOPULARNIEJSZA RESTAURACJA: Lobster House

Wyniki regionalne Szczecin

I MIEJSCE: Forno Nero - Cucina Italiana

II MIEJSCE: Sowa Restauracja Szczecin

III MIEJSCE: Niebo - Wine Bar Cafe

NAJLEPSZE MENU: Forno Nero - Cucina Italiana

NAJLEPSZA OBSŁUGA: Niebo - Wine Bar Cafe

NAJLEPSZA ATMOSFERA: Sowa Restauracja Szczecin

NAJPOPULARNIEJSZA RESTAURACJA: Forno Nero - Cucina Italiana

Wyniki regionalne Wrocław

I MIEJSCE: Platinum Palace Boutique Hotel & SPA

II MIEJSCE: Forum Kulinarne

NAJLEPSZE MENU: Platinum Palace Boutique Hotel & SPA

NAJLEPSZA OBSŁUGA: Forum Kulinarne

NAJLEPSZA ATMOSFERA: Platinum Palace Boutique Hotel & SPA

NAJPOPULARNIEJSZA RESTAURACJA: Forum Kulinarne