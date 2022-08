Domino's Pizza opuszcza Włochy. Włosi nie pokochali amerykańskiej pizzy

Amerykanie przegrali z Włochami w walce o pizzę. Po siedmiu latach ostatni z 29 lokali Domino's Pizza we Włoszech został zamknięty.

Domino's Pizza we Włoszech

Sieć pizzerii Domino's Pizza weszła do Włoch w 2015 roku na podstawie umowy franczyzowej z ePizza SpA. Marka planowała zawojować rynek amerykańską pizzą. Okazało się jednak, że Włosi zdecydowanie bardziej wolą lokalne restauracje.

Ostateczny cios zadała marce pandemia, która zmieniła przyzwyczajenia klientów i model działania lokalnych pizzerii. Przewagą konkurencyjną Domino’s we Włoszech był bowiem model działania oparty przede wszystkim na dostawie do domu. W trakcie pandemii ten model przyjęli również włoscy konkurenci, którzy zaczęli korzystać zarówno z pośrednictwa aplikacji takich jak Deliveroo czy Just Eat, jak i szerzej oferować własne usługi dostawy.