Drożyzna, ogromne koszty energii, najmu. Grupa Gastromall walczy z wyzwaniami

Drożyzna, inflacja, ogromne koszty energii i gazu, najmu skłoniły Gastromall Group do podjęcia ponadstandardowych działań.

- W ostatnich miesiącach uruchomiliśmy platformę zakupową, z której korzystają nasi franczyzobiorcy - mówi nam prezes Gastromall Group.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Posiadając blisko sto lokalizacji w całej Polsce mamy olbrzymi potencjał zakupowy i to jest naszym atutem w negocjacjach z dostawcami. W ostatnich miesiącach uruchomiliśmy platformę zakupową, z której korzystają nasi franczyzobiorcy. Do współpracy zaprosiliśmy rownież spółki reprezentujące inne brandy gastronomiczne, które w ten sposób zyskują dostęp do poziomu cen produktów, którego nie osiągnęliby działając w pojedynkę. Działalność grupy zakupowej z dużym potencjałem to najlepsza recepta na obecne ciężkie czasy dla gastronomii - dodaje Piotr Niemiec.