Dużo ludzi wyszło z gastronomii i nie zamierza wracać

Data: 16 marca 2021

Horecatrends.pl: Twój ostatnio realizowany projekt, restauracja Joel, stawia na kuchnię izraelską, co wydaje się być kierunkiem nieco niszowym, patrząc na menu innych lokali w Warszawie czy w innych polskich miastach, gdzie przeważają kuchnia polska, włoska, azjatycka. Czy kuchnia żydowska to dobry kierunek, czy przez takie menu właściciele sami nie ograniczają się z grupą docelową?

Tomasz Zaremba: Mamy lockdown, pandemię, koncepty padają. Jak zaczynaliśmy prace na Joelem, było w Warszawie kilka restauracji o profilu izraelskim. Dzisiaj ich nie ma. Z jednej strony jest to kuchnia niszowa, a z drugiej strony mamy prawie 3-milionowe miasto, w którym funkcjonuje mniejszość żydowska, mamy żydowskie wycieczki, a Polska jest powiązana historycznie z Izraelem. I nie ma restauracji, która na odpowiednim poziomie dostarczałaby takie jedzenie. Jest ryzyko podjęte w przypadku tej kuchni, ale okoliczności sprawiają, że to jest dobry wybór na ten moment.

Poza tym kuchnia, którą stworzyłem w Joelu, to nie jest klasyczna kuchnia izraelska. W Polsce kuchnia Izraela kojarzy się z m.in. wątróbką i gęsiną. Nasza kuchnia jest zupełnie inna. To jest współczesny Tel Awiw, który jest zlepkiem kulturowym. To jest tygiel kulturowy i te kuchnie się tam przenikają. I my chcieliśmy wyciągnąć esencję współczesnego Tel Awiwu, a nie tej historycznej kuchni żydowskiej, która w Polsce jest znana jako kuchnia Izraela. Oferujemy coś zupełnie innego, co nie było powiązane do tej pory z tego typu restauracjami. Oczywiście mamy w menu humus, ale też danie typu pomidory z burakami, które są bliżej Gruzji niż Izraela. Mamy dania inspirowane kuchnią marokańską. To co mamy w Joelu, to nie jest to, co ludzie kojarzą z kuchnią żydowską a bardziej z kuchnią Bliskiego Wschodu, przechodzącą przez Tel Awiw jako durszlak kulturowy, który wyłapuje te smaczki, poszczególne elementy i my tym inspirujemy się. Wydaje mi się, że jesteśmy w trendzie.

Jak według Ciebie będzie wyglądać sektor gastronomiczny po lockdowanie?

Tak naprawdę można już stwierdzić, że wiele miejsc się nie otworzy. Można przejechać się po centrum Warszawy, Wrocławia czy innego miasta i zobaczymy puste lokale, które jeszcze niedawno były zapełnione i każdy na gwałt otwierał restaurację. Powywalały się koncepty, które były firmowane grubymi pieniędzmi i nazwiskami. Z moich informacji wynika też, że część ludzi która pracowała w gastronomii, a rok temu było ciężko o ludzi do pracy w gastronomii, dwa lata temu również, w tej chwili nie jest dużo łatwiej, dużo ludzi wyszło z branży i nie zamierza wracać do gastronomii. Bo nie wiadomo czy jesienią 2021 nie będzie kolejnego lockdownu.

Nastąpi oczyszczenie, bo gastronomia była trochę bezczelna. Było tego za dużo. Ceny były za wysokie, przez to, że było mało ludzi, to trzeba było przerzucać to na gości. Ten obraz po pandemii może być taki, że otworzą się nowe koncepty, bo nie tylko my otworzyliśmy się w pandemii. Jest więcej takich wariatów jak my. I będziemy mieć w sumie dużo więcej pracy niż przed pandemią. I to będzie pozytywne dla gości restauracji, bo następuje lekka weryfikacja. Z tego co widzę dzisiaj, każdy ma źle. Owszem są jakieś koncepty, które bronią się, idą w górę, rozwijają się typu pizza czy sushi. Wszyscy wiemy, że to teraz dobrze prosperuje. Ale pandemia powoduje, że to wszystko zweryfikuje się. I restauracje, które miały dobrą renomę przed pandemią, które pracowały i starały się, przetrwają. Oczywiście jeśli wcześniej nie zarżnie ich nasz rząd całkowicie, to jest duża szansa, że koncepty, które były dobre, broniły się ceną i jakością, będą dalej funkcjonowały. To jest trend, który ja widzę dzisiaj, że miejsca, które lubiłem i były super, do tej pory są na rynku.

