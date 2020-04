Dwie nowe marki w portfelu Sfinks Polska

Sfinks Polska wprowadził na rynek dwie nowe marki – KEBAPI oraz YOLO Chicken. Są one dostępne wyłącznie w kanale delivery. Powiększenie portfela o kolejne koncepty w dowozie, po sukcesie pierwszej marki wirtualnej - The Burgers – to odpowiedź spółki na aktualną sytuację w kraju i potrzeby rynku.

Autor: horecatrends.pl Data: 23 kwietnia 2020 10:20