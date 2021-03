Dyrektor KPMG: Żabka i Maczfit zyskają na przjęciu

- Przejęcie przez Żabkę firmy Maczfit może przynieść unikalne synergie między obydwoma biznesami - zapewnia Piotr Grauer, dyrektor w KPMG.

- Przejęcie przez Żabkę firmy Maczfit może przynieść unikalne synergie między obydwoma biznesami. Z jednej strony, Żabka będzie w stanie rozszerzyć swój asortyment produktów, rozszerzając ofertę convenience o gotowe posiłki. Zwiększy to paletę codziennych okazji zakupowych dla klientów tej sieci, przy okazji zachęcając ich też do innych zakupów. Z drugiej strony, z perspektywy producenta diet pudełkowych wejście pod skrzydła sieci handlowej posiadającej ponad 7000 punktów może oznaczać skokowe zwiększenie zasięgu działania, dostęp do ogromnej rzeszy nowych klientów oraz radykalne zmniejszenie kosztów logistycznych - wylicza Piotr Grauer.

Jednak zaznacza, że z perspektywy rynków handlu detalicznego oraz cateringu transakcja ta nie oznacza jeszcze żadnej rewolucji. - Natomiast pokazuje kierunek, w którym mogą podążać te branże, aby wykorzystać wzajemne atuty i poszukać symbiozy, która przyniesie korzyść konsumentom - dodaje ekspert KPMG.

