NINE's Restaurant & Sports Bar serwuje bajgla w stylu bawarskim w kształcie cyfry 9 - numeru, który nosi na piłkarskiej koszulce Robert Lewandowski. W jakich daniach można znaleźć 9?

Pretzel prosto z pieca trafia w NINE's Restaurant & Sports Bar na talerze z przekąskami i daniami głównymi. Jest też pretzel na słodko podawany z sosami z białej i ciemnej czekolady. Nowościami są tatar wołowy z 9 czy krewetki Pil Pil podane we wrzącej oliwie z czosnkiem.

Dania z pretzlem 9 Lewego

SALMON TATAR: łosoś, rzemieślniczy pretzel NINE's prosto z pieca, sos sojowy, szczypiorek, ogórek, musztarda, majonez wasabi, chipsy z fioletowego ziemniaka.

Salmon Tatar.

PASTRAMI SALAD: plastry wędzonego mostka wołowego, sałata rzymska baby, blanszowany jarmuż, sałata radicchio, szpinak baby, rzodkiew arbuzowa, gruszka, ser grana padano, sos ranch wasabi, oliwa z tajskiej bazylii, grzanka pretzlowa.

Pastrami Salad

Plater MISTRZ EUROPY (nowość) NINE's Premium Quesadilla, Chicken Wings, Sticky Piggy Ribs, rzemieślniczy pretzel NINE's prosto z pieca x2, sos chipotle bbq, sos hot louisiana, salsa pomidorowa, pink colesław, ogórki małosolne.

Mistrz Europy.

NINE's CAESAR sałata rzymska, karmelizowany bekon z indyka, grzanka, sos anchois, parmezan - do wyboru jeden z dodatków: kurczak, krewetki, roślinny chrupki Qurczak, pastrami, halloumi.

NINE's Cezar.

GREEN CURRY SHRIMPS zielone curry kokosowe, krewetki tiger 6 szt, pak choi, edamame, oliwa z tajskiej bazylii, limonka, chilli, mango, pretzel rzemieślniczy.

Green Curry Shrimps.jpg

KREWETKI PIL PIL (nowość) krewetki podane we wrzącej oliwie z czosnkiem, słodka papryka, pieprz cayenne, cytryna, kolendra, rzemieślniczy pretzel NINE's prosto z pieca.

Krewetki Pil Pil

PASTRAMI PRETZEL ANTIPASTI plastry wędzonego mostka wołowego, piklowany jarmuż, demi glace, rzemieślniczy pretzel NINE's prosto z pieca.

Pastarmi Pretzel Antipasti

CHOCOLATE PRETZEL (nowość) rzemieślniczy pretzel NINE's prosto z pieca, sos z białej czekolady, sos z ciemnej czekolady.

Chocolate pretzel

9 Lewandowskiego - ile to kosztuje?

Pretzel NINE's prosto z pieca z dwoma sosami kosztuje 18 zł. Tatar wołowy to wydatek 43 zł, tatar z łososia 44 zł. Krewetki Pil Pil to 45 zł, NINE's Caesar 32 zł, a Pastrami Salad 43 zł. Plater Mistrz Polski kosztuje 130 zł. Chocolate Pretzel to 26 zł.

Kto gra w NINE's?

Kapitanami drużyny, która tworzy NINE's Restaurant & Sports Bar są Robert Lewandowski, Jacek Trybuchowski i Jerzy Krzanowski. NINE's zajmuje 4 poziomy zabytkowej XIX-wiecznej Warzelni - serca Browarów Warszawskich. Restauracja znajduje się na poziomach 0 i 1+. Firmową przekąską, która jest również składnikiem dań jest pretzel w stylu bawarskim w kształcie 9 - numeru, z którym gra Robert Lewandowski.

