Ed Red chce podbić świat produkcją konserw rzemieślniczych

View this post on Instagram

Targ Śniadaniowy powraca na Mokotów W najbliższą niedzielę 28 czerwca po raz pierwszy w tym sezonie wystartuje Targ Śniadaniowy na Mokotowie. Targ potrawa od godz 10.00 do 17.00. Tradycyjnie już będzie mieścić się przy Skwerze AK Granat. #targsniadaniowy #targ #sniadania #warszawa #mokotow #jedzenienadworze #jedzenie #gastronomia #strefajedzenia #horeca #horecatrends @targsniadaniowy