Ed Red ma inwestora, 1 mln EUR i plan rozwoju

Właściciele marki Ed Red, kiedyś restauracji a dzisiaj producenta rzemieślniczych konserw, pozyskali inwestora i 1 mln EUR na skalowanie biznesu i podbój ościennych rynków.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 26 kwietnia 2021 19:54

Fundusz inwestycyjny Averton Sterling ASI inwestuje w Ed Red - restaurację, która produkuje rzemieślnicze konserwy.

Nna inwestycję fundusz przeznaczy 1 mln EUR. Połowa została zainwestowana w gotówce, a pozostała część w formie doradztwa w procesie transformacji i dalszego rozwoju biznesu.

Ed Red poszerza sukcesywnie swoją ofertę. Do końca 2021 r. ma plan sprzedawać 18 rodzajów swoich dań premium w puszkach.

Averton Sterling ASI – fundusz restrukturyzacji i rozwoju powołał dwa fundusze celowe – Alfa i Bravo. W ramach tego pierwszego zainwestował w krakowską spółkę Ed Red 1 mln EUR.

Przed wybuchem pandemii firma Ed Red była właścicielem dwóch restauracji segmentu premium w Krakowie i w Warszawie, w planach było otwieranie kolejnych lokali. Jednak zamknięcie gastronomii wymusiło na właścicielach zmianę formuły biznesu i przebranżowienie. Dzisiaj Ed Red skupia się obecnie na działalności produkcyjno-handlowej. Firma zaczynała sprzedaż od 5 tys. puszek z ekskluzywnymi daniami obiadowymi, dzisiaj to ok. 30 tys. sztuk na magazynie i kilkanaście tysięcy sprzedawanych puszek miesięcznie. Ed Red wypracowuje miesięczne obroty na poziomie 0,5 mln zł, zwiększa je każdego miesiąca o ok. 10 proc. Firma poszerza sukcesywnie swoją ofertę o kolejne produkty. do końca 2021 r. ma plan sprzedawać 18 rodzajów swoich dań premium w puszkach.

Ed Red - plan działania

Grzegorz Kłos, prezes i współzałożyciel Ed Red przyznaje, że przebranżowienie i skupienie na działalności produkcyjno-handlowej okazało się strzałem w dziesiątkę. - Oferowane przez nas rzemieślnicze konserwy, przygotowywane w formule slow food przez naszych kucharzy już są chętnie kupowane przez stałych i nowych klientów. Szybko rosnący popyt na nasze produkty to szansa na skokowy rozwój, Te zagwarantują inwestycje m.in. w produkcję, dystrybucję i marketing. Czas budować odpowiednią skalę, dlatego nawiązaliśmy strategiczną współpracę z funduszem Averton Sterling – dodaje.

Podmioty uzgodniły, że w ciągu pięciu lat chcą zbudować dodatkową wartość spółki na poziomie co najmniej 10 mln EUR. Znaczna część pozyskanych od funduszu pieniędzy zostanie przeznaczona na nowe środki produkcji oraz ekspansję zagraniczną – co oznacza wejście na jeden z sąsiednich rynków w 2022 r.

– Do końca 2022 r. planujemy przenieść całą produkcję do nowego, większego zakładu. Obecnie szukamy działki pod jego budowę – zapewnia Grzegorz Kłos.

Ed Red vs COVID-19

Przypomnijmy, że w maju 2020 r. na profilu na Facebooku właściciele sieci Ed Red zakomunikowali o zakończeniu działalności w Warszawie. Jednocześnie zapowiedzieli, że to nie koniec.

Na początku czerwca 2020 r. Ed Red odkrył karty i powrócił do gry jako: restauracją, produkującą rzemieślnicze konserwy.