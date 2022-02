Ed RED stworzył puszkę z Maciej Je. W planach wejście na rynki zagraniczne

Massaman Curry z kurczakiem to kooperacyjna konserwa rzemieślnicza Ed RED oraz Maciej Je, popularnego vlogera kulinarnego.

''W tej puszce zamknęliśmy flagowe danie kuchni tajskiej - słodko-kwaśne, pikantne curry z kurczakiem, mlekiem kokosowym, prażonymi fistaszkami i bogactwem egzotycznych przypraw'' - pisze o Massaman Curry z kurczakiem w puszce Ed Red.

W wyniku kooperacji Ed Red z Maciej Je powstało 3000 konserw Massaman Curry z kurczakiem. Konserwa zawiera 300 g produktu. Data ważności produktu to 2 lata od daty produkcji. Kosztuje 27 zł. Można ją kupić przez stronę internetową Ed Red.

Na etykiecie znajduje się logo youtubowego kanału Macieja Blatkiewicza. Maciej Je opublikował film, w którym pokazuje jak powstawała rzemieślnicza konserwa z Ed Redem.

- Zamarzyło mi się tajskie curry zamknięte w konserwie. (...) Uznaliśmy wspólnie, że massaman curry będzie najwdzięczniejszą i najciekawszą opcją. Miało być lekko pikantnie z wyczuwalnymi tajskimi aromatami, takimi jak trawa cytrynowa czy liście kafiru oraz przyprawami korzennymi: anyżem, cynamonem i kardamonem. Do tego kurczak, ziemniaki i orzeszki ziemne - mówi Maciej Je.

Recepturę przygotował Przemysław Skibiński, szef kuchni Ed Reda w ścisłej konsultacji z Maciejem Blatkiewiczem, Maciej Je. W filmie o powstawaniu konserwy z massaman curry można zobaczyć kolejne etapy tego procesu.

Kooperacja z youtuberem Maciej Je to nie pierwsza taka inicjatywa Ed Red. Wcześniej powstały puszki ''Boczek z piwem'' w kooperacji z browarem Pinta - jest to boczek duszony w piwie Pinta ''Pierwsza pomoc'' oraz ''Kimchi JJigae z wieprzowiną'' w kooperacji z Old Friends Kimchi Grzegorza Łapanowskiego.

Grzegorz Kłos, współwłaściciel Ed Red w materiale Maciej Je zdradził, że na przełomie lutego i marca firma zamierza wejść na rynek austriacki i niemiecki.

