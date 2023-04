EEC 2023. McDonald's daje nowe życie papierowym opakowaniom w restauracjach sieci

Opakowania z branży gastronomicznej stanowią zaledwie 1 proc. wszystkich opakowań, które znajdują się w obiegu w tej chwili.

- Jako marka podchodzimy do tego tematu z dużą uwagą, bo w McDonald's, w ogóle w branży gastronomicznej - opakowania pełnią wyjątkową rolę. Przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo i jakość posiłków, które wydajemy naszym konsumentom - mówiła Katarzyna Kucisz-Rosłoń podczas debaty ''Gospodarka z drugiej ręki''.

Zużyte opakowania wracają do McDonald's w nowej postaci

Wskazała, że McDonald's wspiera zmiany, które mają za zadanie ograniczenie opakowań, stosując różne rozwiązania na różnych rynkach.

- Najważniejsze jest to, żeby wprowadzany system był dostosowany do lokalnych wymagań. Testujemy różne rozwiązania. W tej chwili w Polsce stawiamy przede wszystkim na recykling i już teraz jesteśmy w stanie odzyskać włókna papierowe z 95 proc. opakowań, które trafiają do naszych gości i przetworzyć je w pełnowartościowe produkty, które ponownie wracają do naszych restauracji. W tej chwili wracają w postaci ręczników papierowych, papieru toaletowego, a już w najbliższej przyszłości w postaci tacek do napojów - podkreślała Katarzyna Kucisz-Rosłoń.

Zapewniła, że McDonald's chce, żeby jak najwięcej tych produktów dostało drugie życie i wróciło do restauracji. Wskazała, że aby kubki wielorazowego użytku, które są stosowane we francuskich restauracjach sieci, z perspektywy ochrony środowiska miały sens muszą być w cyklu od 50 do 100 razy.

- Nasze doświadczenia w restauracjach francuskich pokazują, że kubki są w użyciu tylko 38 razy w użyciu. Na rynku niemieckim, gdzie goście mają dostęp do kubków wielokrotnego użytku aż 80 proc. z nich nie wraca do restauracji. Dlatego w Polsce skupiamy się recyklingu, na odzyskaniu papieru, który jest dla nas cennym surowcem, który możemy ponownie wykorzystać. Od 2 lat współpracujemy z lokalnym recyklerem firmą Miklan-Ryza z Torunia, z którą opracowaliśmy innowacyjną technologię, dzięki której jesteśmy w stanie odzyskać włókna papierowe z opakowań trudnych, np. tłustych, ubrudzonych jedzeniem, ale także tych zawierających polimer, jak chociażby opakowania do napojów gorących - wyjaśniała.

Projekt EcoHeros - pracownicy McDonald's organizują zbiórki odpadów w swojej okolicy

Wskazała, że trendy konsumenckie w branży gastronomicznej pokazują, że na przełomie 2021-2022 aż 60 proc. posiłków McDonald's było wydawane na wynos.

- Opakowania po nich nie od razu trafiają do naszych koszy, nie od razu jesteśmy w stanie je przetworzyć, dlatego nasza inicjatywa, żeby wziąć odpowiedzialność za wszystkie odpady, edukować, inspirować konsumentów. Stąd projekt EcoHeros - zbiórek odpadów, które są prowadzone na terenie całej Polski przez naszych pracowników poza restauracjami. W tej chwili udało się nam przeprowadzić ponad 1400 takich akcji - wspólnie zebraliśmy ponad 8 tysięcy 60-litrowych worków śmieci. Łączymy siły, edukujemy i angażujemy społeczność, żeby zmieniać postawę i to jest kluczowe w tym procesie - podkreśliła Corporate Relations Manager McDonald's Polska.

Bez zaangażowania konsumentów nawet najlepszy system nie ma szansy zaistnieć

W wystąpieniu podsumowującym debatę ''Gospodarka z drugiej ręki'' Katarzyna Kucisz-Rosłoń zaznaczyła, że ważne jest, żeby legislacja wspierała różne rozwiązania, a cel był jeden - ograniczenie niezagospodarowanych opakowań. Ale też...

- Bez nas konsumentów zaangażowanych w cały proces, nawet najlepiej zarządzany system nie ma szansy zaistnieć, nie będzie efektywny, dlatego ważne jest inspirowanie i edukowanie. Jako McDonald's wykorzystujemy swoją skalę, żeby edukować naszych gości. Nasza komunikacja przede wszystkim opiera się na pokazaniu, jak wygląda proces wewnątrz, co się dzieje z odpadami, które wpadają do odpowiedniej frakcji w naszych restauracjach i co się dzieje u naszego recyklera. Konsumenci chcą wiedzieć, w jaki sposób przetwarzamy odpady z naszych restauracji. Bardzo budujące jest to, że aż 82 proc. konsumentów potwierdza, że kwestie środowiskowe są dla nich ważne. Tak duże marki jak McDonald's powinny się angażować i udostępniać możliwość dołączenia do Gospodarki Obiegu Zamkniętego - podsumowała.

Sesja ''Gospodarka z drugiej ręki'' na EEC2023 w Katowicach.

Sesja pt. ''Gospodarka z drugiej ręki'' odbyła się 25 kwietnia 2023 r. podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.