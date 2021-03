Ekspert: lokale będą musiały budować relacje z klientami na nowo

- Ogromnym wyzwaniem dla sektora gastro, po ponownym otwarciu, będzie budowanie relacji z klientami od początku. Już teraz warto zacząć szykować się do nowego startu - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Krzysztof Cybruch, twórca Targu Śniadaniowego i Targu Rybnego, wspólnik FoodHall Poland, inicjator wydarzeń kulinarnych i rozrywkowych.

Gastronomia już rok tkwi w zamknięciu (z małą wakacyjną przerwą). W ramach akcji #GoGastro wspieramy sektor w powrocie do normalności.

- Sytuacja na rynku gastronomicznym nadal jest fatalna. Restauratorom kończy się już nie tylko cierpliwość ale i nadzieja. Oni już dawno doszli do ściany. Do tego dochodzi blokada bankowa, leasingowa. Jak ktoś nie ma oszczędności lub nie zastawił własnej nieruchomości, żeby ratować biznes, to ma ogromne kłopoty. Paradoksalnie w tej calej sytuacji najlepiej poradziły sobie burgerowanie i niskonakładowe inwestycje a cały rynek premium i średniej półki restauracyjno-kawiarnianej ma spore problemy - dodaje Krzysztof Cybruch.

- Liczę na to, że plotka o otwarciu ogródków wiosną okaże się prawdą, bo nie ma przeciwskazań, żeby było inaczej. Uważam, że dużym problemem po otwarciu będzie budowanie relacji na linii restaurator-klient, od początku. Wiele miejsc tak naprawdę na nowo będzie musiało otworzyć swój biznes, bo większość lokali nie utrzymało zatrudnienia na poziomie tego z marca 2020 r. Minął rok, to ogromna przestrzeń czasowa. To nie jest tak, że jednego dnia ruszą restauracje a kolejnego dnia wszystkie stoliki będą zajęte - wylicza Krzysztof Cybruch.

Dlatego jego zdaniem już teraz na pewno warto próbować tworzyć proste rozwiązania jeśli chodzi o kartę wiosenną. - Warto zacząć się przypominać, uruchamiać swoje kanały i informować, że jesteśmy, że wracamy. Żeby klineci mogli się do tego przygotować. Obawiam się, że bez tego wiele lokali będzie dalej zaliczać złe dni i słabe obroty - mówi Cybruch.

I dodaje, że: według danych i badań dopiero w 2023 r. jesteśmy w stanie zanotować kilkuprocentowy wzrost w stosuku do tego, co było w 2019 r.