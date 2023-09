Ekspertka apeluje do restauratorów: Zamiast cięcia kosztów – marketing

W artykule ‘’5 sposobów restauratorów na ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW’’ przedstawiliśmy trendy, jakie zaobserwowaliśmy w gastronomii:

Anna Dębska, specjalistka od marketingu restauracji, właścicielka Agencji Marketingowej AFMedia.pl oraz bloga Merytorycznie o Restauracjach uważa, że te działania to klasyczne błędne koło, w które wpadają osoby stojące przed problemem godzenia zysków i kosztów w firmie. Przedstawiamy jej opinię.

„Mniej dni działalności - otwieramy lokal np. tylko od czwartku do niedzieli" – czytamy. Zapytam wprost: czy to oznacza zmniejszenie czynszu? Oczywiście, że nie, zatem zamiast szukać sposobów na zwiększenie ilości godzin w regularnych godzinach, uznajemy, że z częścią z nich możemy się pożegnać. Pokłosiem takiego działania będzie nie tylko odejście tych ludzi do innych lokali, ale również załogi, która uzna, że napiwki są jej potrzebne przez cały tydzień, a nie tylko 4 dni w tygodniu, czy w weekendy - zatem wybierze lokal czynny 6-7 dni w tygodniu. Co więcej, lokal ograniczający godziny otwarcia jest dla gości sygnałem, że „coś jest nie tak" i wielu z nich od razu zacznie szukać alternatywy, by mieć pewność, że zjedzą w tym miejscu zarówno w porze lunchowej w tygodniu, jak i wpadną ze znajomymi wieczorem na drinka wtedy, kiedy im pasuje, a nie właścicielowi lokalu.

„Mniej godzin działalności - otwieramy lokal np. tylko od godz. 16 do 22-23", czyli realnie rezygnujemy z 20% gości, którzy - według badań - odwiedzają restaurację w porze obiadowej. Kolejna pułapka myślenia w złą stronę - każdemu właścicielowi musi zależeć na cięciu kosztów, ale ważniejszy jest inny aspekt. Każda restauracja regularnie musi walczyć o nowych gości! Zwiększanie przychodów, sprzedaży zarówno dań, jak i usług (cateringów, przyjęć, etc.), to jest priorytet zarządzających restauracjami. Krótko mówiąc: jeśli w porze obiadowej mieliśmy 30 klientów, postawmy na działania marketingowe, które przełożą się na zwiększenie tej liczby np. o 50%.

„Rezygnacja z obsługi kelnerskiej - zamawiamy przy barze" - kolejny raz w świadomy sposób rezygnujemy z narzędzia marketingowego, jakim jest załoga. A to właśnie w rękach obsługi kelnerskiej jest upselling, czyli podnoszenie sprzedaży. Sprzedawaliśmy mało? Tym sposobem sprzedawać będziemy jeszcze mniej, bo nie ma kelnera, który poleci coś do picia, wspomni o daniu dnia, zachęci do skorzystania z karty win, czy deserów. Jeszcze krok, a z takim podejściem sprowadzimy restaurację do poziomu Żabki, czy Biedronki, gdzie wchodzę, wybieram, odgrzewają mi (tylko czekać, aż ta opcja będzie dostępna w sklepach), jem, płacę i wychodzę. Nazwałabym ten ruch klasycznym strzałem w kolano - swoje kolano.

„Stała opłata za serwis 10% do rachunku - niezależnie od liczby gości przy stoliku" - już jest drogo, czyli będzie jeszcze drożej? Czym taki ruch różni się od podniesienia cen w restauracji? Jednym z ważnych działań zarządzających restauracjami, jest pokazywanie ich miejsca, jako tego, które jest przystępne cenowo (jest na to mnóstwo sposobów, o których mówię na moich szkoleniach, np. tygodniowy kalendarz promocji). A tu restaurator mówi: Witajcie goście, od dziś płacicie jeszcze więcej i to zależnie od tego, co zamówicie! Nie wyobrażam sobie radości w oczach gości i tolerancji na zasadzie „aha, ok – źle mu idzie, to jeszcze dopłacę więcej, bo ja mam".

„Skracanie menu - rezygnacja z drogich produktów, z większego wyboru dań" - z tym trendem nie będę polemizować. Od zawsze powtarzam, że menu musi być regularnie zmieniane i aktualizowane pod kątem usuwania pozycji mało popularnych na rzecz nowych i często faktycznie tańszych. Przy czym absolutnie nie mam na myśli zamiany łososia na pangę - chodzi o umiejętne wprowadzanie tańszych produktów, np. skrzydełek z kurczaka, które da się podać w ciekawy i apetyczny sposób, a po przeliczeniu food costu pogodzić chęć dużego zarobku z braniem zniechęcania gości do wysokich cen w karcie. Sezonowość, odpowiednio skonstruowana (i przeliczona!) karta dań, to obowiązkowy ruch, niezależnie od tego, w jakiej kondycji jest obecnie restauracja.

Osobiście będę zachęcać do innego podejścia w kwestii cięcia kosztów – zajmijmy się najpierw porządnie marketingiem restauracji i równolegle obniżając wydatki, zadbajmy o to, by restauracja miała większe przychody! Wiem, gdyby zapytać każdego restauratora, ile ma pieniędzy, większość odpowie „zawsze za mało". A kiedy dorzuci się pytanie - co zrobiłeś ostatnio, by w Twojej restauracji pojawiło się więcej gości, jakie reklamy stworzyłeś, uruchomiłeś, przygotowałeś - zapada cisza. To jest ruch, który należy wykonać! Czy w dzisiejszych czasach wprowadzenie jakiegoś produktu na rynek, np. nowego jogurtu, może odbyć się bez kampanii promocyjnej? Absolutnie nie! Restauracja otwierając się, czy też funkcjonując kolejny sezon jest takim jogurtem na wielkiej półce w supermarkecie. I ma dwa wyjścia - ograniczać, co się da - ta, jak wspomniano w tym artykule, albo „wyjść do ludzi" i zaznaczyć swoją obecność! Na moich szkoleniach ze skutecznego podnoszenia sprzedaży restauracji, przedstawiam ponad 80 ruchów, które mają zapewnić lokalowi zadowalające przychody! I one działają! Zachęcam zatem do zmiany podejścia - koszty redukujemy, ale tam, gdzie faktycznie się da, ale celem restauracji, która ma dobrze prosperować jest zadbanie o to, by nie brakowało w niej gości. I od tego właśnie mamy pojęcie Marketing Restauracji.