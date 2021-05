Eleven Madison Park pierwszą wegańską restauracją z 3. gwiazdkami Michelin

Szef kuchni Daniel Humm po lockdownach spowodowanych pandemią koronawirusa ponownie otwiera swoją słynną restaurację Eleven Madison Park. Nowością będzie odmienione, w pełni wegańskie menu. Tym samym EMP staje się pierwszą na całym świecie w pełni wegańską restauracją z trzema gwiazdkami Michelin.

Autor: horecatrends.pl/New Yor Eater Data: 05 maja 2021 14:57

Jak podaje portal New Yor Eater, najlepsza restauracja w Nowym Jorku zostanie ponownie otwarta po raz pierwszy od czasu pandemii. Kolejne lockdowny spowodowały, że Eleven Madison Park groziło bankructwo. Na szczęście restauracja przetrwała i powraca w nowej odsłonie. Trzygwiazdkowa restauracja szefa kuchni, Daniela Humma, potwierdziła dziś rano w National Public Radio, że powróci 10 czerwca z nowym, w pełni wegańskim menu. Tą informacją podzielił się także sam kucharz w mediach społecznościowych.

- Z przyjemnością informuję, że będziemy serwować menu roślinne, w którym nie używamy żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Najbardziej inspirują mnie dania, które koncentrują się na warzywach i naturalnie skłaniałem się ku diecie opartej na roślinach - napisał na swoim profilu na Instagramie Daniel Humm.

- Nadszedł czas, aby na nowo zdefiniować luksus jako doświadczenie, które służy wyższemu celowi i utrzymuje prawdziwy związek ze społecznością. Doświadczenie w restauracji to coś więcej niż to, co jest na talerzu. Istota EMP jest silniejsza niż kiedykolwiek. Nie możemy się doczekać, aż doświadczysz tego nowego rozdziału - dodał.

Eleven Madison Park poprzez swoje nowe menu staje się pierwszą na całym świecie w pełni wegańską restauracją z trzema gwiazdkami Michelin.