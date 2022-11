Façon Bouchère to burger ''w stylu rzeźnika''. Co go wyróżnia?

O tym, co to jest burger Façon Bouchère i w jakich daniach możemy go wykorzystać opowiedzieli nam Skłodowscy, wielopokoleniowa firma, w której wołowina jest pasją.

Co to znaczy ‘’Façon Bouchère’’? Czy jest znany w Polsce?

Skłodowscy: Façon Bouchère (w dosłownym tłumaczeniu „w stylu rzeźnika”), to obok burgera Classic, nasz drugi flagowy produkt. Wprowadziliśmy go do oferty zainspirowani trendami na rynku francuskim. Façon Bouchère, któremu najbliżej do ręcznie wyrabianego w restauracjach, popularnego na rynku francuskim steaku haché, różni się od klasycznego burgera amerykańskiego: jest często większy, grubszy i co najważniejsze - ma unikalną strukturę mięsa: dzięki specjalnej technologii formowania niskociśnieniowego, wydaje się, że jest znacznie grubiej mielony, a po przygotowaniu jest chrupki na zewnątrz i soczysty w środku. Bardzo przypomina craftowego burgera z foodtrucka. Façon nie jest jeszcze szczególnie znany czy popularny w Polsce, ale za punkt honoru stawiamy sobie jego spopularyzowanie: zarówno w lokalach gastronomicznych, jak i w domach konsumentów.

Jak przygotowuje się Burgera Façon Bouchère? Czy wymaga specjalnej obróbki cieplnej?

Burgera Façon Bouchère przygotowuje się bardzo podobnie do burgera klasycznego, choć mamy swoje specjalne sposoby, by wydobyć z niego pełnię smaku i aromatu. Dzięki stosowanej przez nas metodzie szokowego i głębokiego zamrażania (IQF), takiego burgera nie trzeba wcześniej rozmrażać. Wystarczy wyjąć go z zamrażarki, położyć na grillu lub patelni rozgrzanej do ok. 200 stopni (to ważne, żeby temperatura była wysoka, żeby mięsa nie zagotować), a następnie smażyć kolejno z jednej i drugiej strony. Na końcu warto odłożyć burgera na chwilę na bok, bo wołowina lubi chwilę odpocząć. Tak przygotowanego burgera podajemy, wedle uznania, z bułką, frytkami, ryżem, sosem lub warzywami. Jedno oczywiście nie wyklucza drugiego.

Do jakich dań można wykorzystać Burgera Façon Bouchère?

Burgera Façon Bouchère możemy podawać na wiele różnych sposobów. Poza klasycznym, amerykańskim stylem (bułka, sałata, warzywa, sosy) możemy go podawać podobnie do steaków: jako osobny kotlet, trochę w stylu polskiego schabowego, który serwujemy z ziemniakami, frytkami, purée lub ryżem i sałatką, ewentualnie warzywami. Coraz bardziej popularną metodą na serwowanie Façon Bouchère jest też wkładanie gotowego burgera (w całości lub kawałkach) do tortilli lub pity. W ten sposób przygotujemy ciepły, zdrowy, pełnowartościowy, ale i nietuzinkowy posiłek. Po więcej pomysłów zapraszamy do zakładki Inspiracje Kulinarne na naszej stronie internetowej.

Tortilla z wołowiną premium i sosem chipotle.

Jak wprowadzić Burgera Façon Bouchère do oferty lokalu gastronomicznego? Jako propozycję obok klasycznego burgera?

Polskie lokale gastronomiczne, nawet te z tradycyjną ofertą, otwierają się na wpływy kuchni z różnych części świata. Burgery Façon Bouchère można zatem podawać w restauracjach w sposób tradycyjny lub nieco odbiegający od przyjętych kanonów. Przykładem mogą być tu opisane powyżej pomysły na serwowanie samego burgera, który niekoniecznie musi występować jedynie w zestawie z bułką i sałatą. Przy tej okazji warto się też otworzyć np. na wpływy kuchni francuskiej, gdzie Façon Bouchère zyskał sławę jako osobny burger serwowany z pieczonymi ziemniakami czy grillowanymi warzywami. Co ciekawe, francuscy konsumenci najczęściej jedzą ten rodzaj burgera w stopniu wysmażenia medium rare lub wręcz rare. Wynika to z ich kultury kulinarnej, gdzie niezwykle cenione jest wysokiej jakości mięso wołowe podawane jako surowe lub półsurowe.

Dlaczego warto korzystać z Burgerów Façon Bouchère od Skłodowskich?

Produkowane przez nas burgery Façon Bouchère wyróżniają nie tylko smak oraz jakość - produkujemy je w myśl zasady 100 % czystego mięsa, 0 % konserwantów, ale też powtarzalna forma, struktura i gramatura. Nasze burgery są większe i grubsze niż większość dostępnych produktów tego segmentu. No i stosowana przez nas metoda mrożenia burgerów. Dzięki technologii IQF (Individual Quick Freezing) szokowo zamrażamy świeże mięso. Każdy burger zamrażany jest osobno, a następnie są one pakowane luzem do kartonów. Dzięki temu na potrzeby własne lub lokalu gastronomicznego za każdym razem wykorzystujemy tylko tyle burgerów, ile trzeba, nie marnując jedzenia.