Facebook uruchamia program grantowy dla warszawskich przedsiębiorców

View this post on Instagram

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu 🌿🥗🥝 Dziś jedynie 3% mieszkańców Polski ma trudność z określeniem, czym jest wegetarianizm. Pozostali mają swoją definicję, choć - co ciekawe - w większości przypadków nie jest ona w całości prawidłowa. 55% respondentów utożsamia wegetarianizm z możliwością jedzenia ryb i owoców morza, co jest sprzeczne z zasadami ustalonymi przez Międzynarodową Federację Wegetarian (IVU). Termin ten prawidłowo rozwija 16% osób, zwłaszcza najmłodsza grupa wiekowa, mieszkańcy największych miast czy studenci. 26% myli wegetarianizm z jego innymi odmianami, takimi jak weganizm czy frutarianizm 🍌 #wege #wegetarianizm #wegetariańskie #wegetariańskieprzepisy #vege #vegetarian #vegefood #vegetarianrecipes #międzynarodowydzieńwegetarianizmu #nomeat #bezmiesa #bezmięsa #eat