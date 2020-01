Fast food w 2019 r. dołącza do wege rewolucji – podsumowanie horecatrends.pl

"Krwawe" bezmięsne burgery i debiuty roślinnego menu u gigantów fast food – wege rewolucja w 2019 roku zaczęła przynosić realne efekty.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 21 stycznia 2020 08:47

Szał na "krwawe" bezmięsne burgery

W pierwszym półroczu do Polski weszły słynne burgery od Beyond Meat. W marcu i kwietniu lokale jedne po drugim ogłaszały, że będą miały w swojej ofercie pierwszego roślinnego burgera, wyglądem, smakiem i teksturą do złudzenia przypominającego wołowinę.

Roślinne burgery od Beyond Meat pojawiły się m.in. w House of Seitan, sieci Meet & Fit czy Krowarzywa. O wejściu tych produktów zaczęły informować też sieci handlowe.

fot. materiały prasowe

Start-up Beyond Meat pochodzący ze Stanów Zjednoczonych zadebiutował z wegeburgerami w 2016 roku w sieci supermarketów Whole Foods. Od tego czasu jego popularność rosła w zawrotnym tempie, w czym pomogli znani inwestorzy. W markę zainwestowali Bill Gates i Leonardo DiCaprio.

KFC wprowadza Burgera Halloumi i Twistera z Halloumi

W maju ukłon w stronę wegetarian zrobiło KFC. Sieć wprowadziła w nowych daniach zamiast kawałków kurczaka – ser Halloumi.

fot. materiały prasowe

To nie pierwszy gest KFC w kierunku klientów, którzy na co dzień nie jedzą mięsa. Wcześniej menu poszerzyło się o Wegetariańskiego Zingera i Twistera z plackiem ziemniaczanym, następnie o sałatki: Grecką i Piccolo.

Burger King – od Halloumi King do Rebel Whopper

W lipcu również Burger King ogłosił wprowadzenie w ofercie limitowanej pierwszego burgera bez mięsa, także z plastrami sera Halloumi - Burger Halloumi King. Wcześniej rozwiązanie przetestowano w Szwecji i Wielkiej Brytanii.

W listopadzie nastąpiła prawdziwa rewolucja. Burger King wprowadził do Polski burgera z roślinnym kotletem Rebel Whopper. Jak podawała sieć, Rebel Whopper od klasycznego burgera różni się tym, że ma w sobie 0 proc. wołowiny, która została zastąpiona roślinnym patty.

Zamiast oczekiwanego zachwytu sieć spotkała się jednak z oskarżeniami. Problemem okazał się m.in. sposób przyrządzania posiłku: bezmięsny Whopper powstaje bowiem na tym samym grillu co pozostałe, mięsne burgery. Ma więc kontakt m.in. z wytapianym tłuszczem.

fot. materiały prasowe

Głos w sprawie zabrał Maciej Otrębski, współtwórca kampanii RoślinnieJemy. W opublikowanym na LinkedInie tekście "Dlaczego zjem Rebel Whoppera w Burger King?" opowiedział się po stronie sieci.

Jak przytoczył, emocje wzbudził fakt, że burgery smażone są na tych samych grillach co reszta produktów oferowanych w Burger King, a sam burger nie jest oznaczony jako wegetariański lub wegański.

– Na tych samych zasadach w restauracjach BK w Stanach Zjednoczonych pojawił się Impossible Burger. Z informacji uzyskanych bezpośrednio od Burger King wynika, że rzeczywiście burger Rebel Whopper "jest przygotowywany na tym samym grillu co reszta produktów (dla doprecyzowania przy użyciu innego oleju, jednak miejsce jest to samo).” – podaje Otrębski.