Fast food w restauracjach. Idealne dania w dostawie?

- Okres minionych wielu miesięcy w branży gastronomicznej stał pod znakiem wielkiej niewiadomej. Rzesza restauratorów próbowała sił na wiele różnych sposobów, aby ratować swoje lokale. Dobrym pomysłem w tym trudnym czasie było uruchomienie sprzedaży dań na wynos - mówi Łukasz Lisowski, szef kuchni oraz ekspert ds. gastronomii w Fanex.

Pandemia mocno dała się we znaki gastronomii.

Jednym z najlepszych pomysłów gastro w tym trudnym czasie było uruchomienie sprzedaży dań na wynos. Jednak nie wszystkie serwowane dotychczas dania były odpowiednie do takiej sprzedaży.

Dopracowane „gwiazdkowe” potrawy niestety nie odnalazły się w takiej formie, niejednokrotnie nie miały szans.

Dostawa ratunkiem dla gastro w pandemii

Najlepszym produktem do sprzedaży „z dostawą” okazał się fast food a więc burgery, pizza, zapiekanki, wrapy i wiele innych coraz to bardziej wymyślnych, zróżnicowanych i smacznych potraw. Pojawienie się dań tego typu w restauracjach nie jest już czymś nowym i zaskakującym.

- Dopracowane „szybkie” dania zyskały na jakości – nietuzinkowe pomysły, starannie dobrane i wyszukane składniki, ciekawa forma podania. To wszystko wpłynęło na nową jakość tego typu jedzenia. Absolutnie, wprowadzenie takich dań do naszej karty nie będzie błędem, czy też powodu do zawstydzenia się – musimy wiedzieć, że na świecie pojawiły się już restauracje typu fast food, które zostały wyróżnione i nagrodzone gwiazdką przewodnika Michelin. Śmiało możemy postawić tezę, że fast food zadomowił się już u nas na dobre, a przyczyniła się do tego z pewnością nie tylko praca zdalna, ale i pęd codziennego życia, nasze przyzwyczajenia, kulinarne oczekiwania oraz wygoda - przyznaje Łukasz Lisowski.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Oferta takiego jedzenia oczywiście musi być odpowiednio przygotowana i skierowana do różnego rodzaju klienta – osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

Dania fast food w menu

- Bardzo ważną grupą klientów, o których nie możemy zapomnieć są wegetarianie i weganie. Ten kierunek żywienia jest bardzo popularny już od długiego czasu i zauważalnie postępuje, także w Polsce. Dania pozbawione mięsa, opierające się głównie na warzywach i produktach będących odpowiednikami tych pochodzenia zwierzęcego, ewidentnie zyskują na popularności. Dlatego w naszej ofercie zdecydowanie musi znaleźć się również coś i dla tej grupy klientów. Kolejna ważna rzecz, to składniki. Coraz więcej uwagi poświęcamy na to, co jemy. Wyszukane regionalne produkty, bardzo dobrej jakości składniki, to często połowa sukcesu. Fanex również reaguje na potrzeby rynku, w związku z tym powstają nowe sosy których skład opiera się na idei clean label, braku konserwantów, czy też zmniejszonej ilość oleju użytego do produkcji danego wyrobu. Przykładem może tutaj być nowy Sos bazyliowy Fanex, który charakteryzuje czysta etykieta, a jego walory smakowe jedynie na tym zyskały. W ofercie firmy znajduje się blisko dwadzieścia gotowych sosów, które w pełni mogą być wykorzystane w kuchni wegańskiej. Są to nie tylko sosy produkowane na bazie pomidorów, ale również wegański majonez oraz sosy majonezowe wegańskie, gdzie zwierzęcy dodatek żółtka został zastąpiony przez nas białkiem grochu - wylicza ekspert.