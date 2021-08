Festiwal Pizzy wraca do Pizza Hut

Do restauracji Pizza Hut wrócił Festiwal Pizzy. Za 32,99 zł od osoby lub w wariancie z nieograniczoną dolewką za 39,99 zł można jeść bez limitów.

Autor: dlahandlu Data: 31 sierpnia 2021 13:20

Festiwal Pizzy w Pizza Hut to okazja, by spróbować wszystkich smaków z oferty podczas jednej wizyty w lokalu - to ponad 20 rodzajów pizzy.

Pizza Hut bez limitów od 32,99 zł za osobę

Na smakowanie pizzowego Festiwalu jest czas od 2 września do 8 listopada. Wystarczy odwiedzić jeden z lokali z obsługą kelnerską. Spróbować Festiwalu Pizzy można już za 32,99 zł od osoby lub w wariancie z nieograniczoną dolewką za 39,99 zł.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W tym roku w menu Pizza Hut pojawiło się aż pięć nowych smaków: Kurczak, Grecka, Kebab, Wiejska i Serowa.

Pizza Hut przygotowała również dodatkową promocję „dla osób chcących zamówić pizzę na wynos lub w dostawie. W ramach promocji Festiwal Smaków na klientów czeka rabat 50% na drugą pizzę i inne wybrane produkty.