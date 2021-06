Filip Chajzer kelnerem w Polanie Smaków

Restauracja Polana Smaków Andrzeja Polana bardzo ciężko przeszła przez lockdown. Znani przyjaciele postanowili pomóc, wcielając się w kelnerów.

Autor: horecatrends.pl Data: 19 czerwca 2021 16:34

- JEST AKCJA, ale od początku. Na zdjęciu obok mnie - Andrzej Polan. Wyśmienity kucharz, restaurator, a prywatnie piękny człowiek. Wystarczą dwie minuty rozmowy, żeby to wiedzieć. Pandemia zrujnowała mu biznes. Mimo wszystko płacił załodze i nie zwalniał. Kelnerzy zwolnili się sami, teraz kiedy musi odrabiać straty. Ten weekend to dla Polana Smaków być albo nie być. To post o sile przyjaźni. Bo to właśnie przyjaciele Andrzeja wymyślili akcje ratunkową. Od piątku do niedzieli zostaniemy kelnerami. Podzieliliśmy się na dyżury. Mój przypada w piątek i sobotę wieczorem. Zapraszamy - Emilii Plater 14 Warszawa, samo centrum. Nie obiecuję, że będzie turbo szybko i sprawnie. Kelner ze mnie pewnie jak z 🐐🍑 🎺. Ale za to będzie pysznie i takiej atmosfery nie będzie nigdzie ❤️ 😊 obiecuję zatem, że będziecie tam wracać bo Andrzej jest wirtuozem sztuki kulinarnej. Musi tylko znowu skompletować załogę. A jak nie to zostaniemy tam na dłużej 😊🤘😎 wpadajcie, czekamy - napisał Filip Chajzer.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Andrzej Polan i jego autorska Polana Smaków bardzo ciężko znieśli lockdown. W rozmowie z Jarosławem Kuźniarem szef kuchni, autor książek i restaurator przyznał nawet, że myślał o samobójstwie.

– Kwiaty w restauracji zmieniam regularnie... Gdy o tym mówię, ściska mnie w gardle. Restauracja jest zamknięta, ale gdy do niej wchodzę, mówię: „jak tu pięknie pachnie”. To zasługa moich pracowników. Moją zasługą jest to, że nie zrobiłem z tego miejsca grobu. To nie jest cmentarzysko. To miejsce, gdzie są kwiaty, są ludzie, gdzie można przyjść i zamówić – mówi w czasie zamknięcia gastronomii. Zob. Andrzej Polan: Jestem wrakiem człowieka. Nie wiem ile jeszcze wytrzymam