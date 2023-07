Filip Chajzer otwiera mocktail bar. Rezygnuje z alkoholu, stawia na śniadania non stop

''Przejmuję ten lokal z licencją na sprzedaż alkoholu, z której świadomie i pełną odpowiedzialnością rezygnuję'' - poinformował Filip Chajzer.

Dodał, że będzie to mocktail bar - trend ten opanował już Nowy Jork, a ''teraz czas na rewolucję w Polsce, której samozwańczo stanę się twarzą'' - dodał prezenter.

Podkreślił, że chce by jego lokal miał najlepszą energię, był wysokowibracyjny, a sprzedaż alkoholu temu nie sprzyja.

''Alkohol to trucizna. Coś, co odbiera Ci pieniądze, miłość, pieniądze, rodzinę i życie. I ja nie chcę do tego przykładać ręki'' - zadeklarował. Do lokalu Filipa Chajzera będzie można wpaść na prosecco, ale... ''bezalkoholowe tak jak selekcja najlepszych win, piw oraz drinków czyli mocktaili''.

Lokal Filipa Chajzera powstanie przy ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki w budynku Stratos Office Center.

Mocktail bar, mocktaile - to jest w trendach

Barman Marcin Szyma z teamu ‘’Podawane z pasją’’ w rozmowie z horecatrends.pl wskazuje, że coraz więcej gości chce w lokalach gastronomicznych chce pić cocktaile o obniżonej zawartości procentowej albo takie, które w ogóle tego alkoholu nie będą zawierały.

- Wynika to z tego, że wielu gości przyjeżdża do lokalu samochodami, ale też dlatego, że w styczniu próbują spełniać swoje postanowienia noworoczne, które mogą mówić o tym, że nie chcą spożywać zbyt dużej ilości alkoholu bądź chcą zwracać uwagę na kaloryczność cocktaili czy dań, które będą spożywać - wyjaśnia.

Marcin Szyma podkreśla, że przestrzeni lat cocktaile bezalkoholowe - mocktaile - były w cieniu cocktaili alkoholowych, bo wielu z nas cocktail bar czy pub kojarzy z miejscem, gdzie napije się dobrego, selekcjonowanego alkoholu.

- Nawet nazwa ‘’mocktail’’ - ‘’mock’’ oznaczała, coś co będziemy udawać, wyśmiewać. To się zmieniło. Warto zwracać uwagę, żeby w karcie lokalu był obecny cocktail bezalkoholowy, a jeśli nie chcemy go mieć na stronach karty - to powinna się tam znaleźć informacja, że jest możliwość wykonania cocktaili w wersji 0% - zaznacza Szyma.