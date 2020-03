Finebite uruchamia sprzedaż Voucherów na Przyszłość

View this post on Instagram

𝗣𝗼𝗸𝗼𝗰𝗵𝗮𝗹𝗶𝘀́𝗰𝗶𝗲 𝗣𝗮𝗰𝘇𝗸𝗶 𝗪𝘀𝗽𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮!! 🖤 To tymczasowa pomoc dla Was, głodujących w domach i dla restauracji - z tymczasowym zakazem przyjmowania gości. Płatność bezgotówkowa przez aplikację, dostawa pod drzwi lub odbiór osobisty, przepyszna i bezpieczna zawartość. Wsparcie dla restauracji w tym trudnym czasie to dla nich często być, albo nie być. 𝗣𝗮𝗰𝘇𝗸𝗶 𝗪𝘀𝗽𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 𝗙𝗶𝗻𝗲𝗯𝗶𝘁𝗲 zamówicie w: 𝗚𝗱𝗮𝗻́𝘀𝗸𝘂: Niepokorni @niepokorni_bistro Klatka B @klatkab Meso Ramen @mesogdansk Numero1 @numero_1_gdansk Faloviec / kuchnia roślinna @faloviec Pizza Napoli Gdańsk @pizzanapoligdansk Rotterdam Wine Bar @rotterdamwinebar Meat Shack BBQ @meatshackbbq Składak @skladak_cafe Avocado SPOT @avocado_vegan_spot Krewetka i Kurczak @krewetka_i_kurczak_street_food MONO Kitchen @monokitchen Top Gun Grill Bar @topgungdansk Mocnośrednio @mocnosrednio WypiekAna @wypiekana 𝗚𝗱𝘆𝗻𝗶: NEON streetfood bar @neon.streetfood.bar MORA bistro @mora.gdynia Na Spontanie Rumia Muszla Gdynia @muszlagdynia Honolulu wise food @honolulu.wisefood 𝗦𝗼𝗽𝗼𝗰𝗶𝗲: Petit Paris @petitparissopot Restauracja Pieprz @restauracjapieprz 𝗪𝗮𝗿𝘀𝘇𝗮𝘄𝗶𝗲: Restauracja Waniliowa @restauracja_waniliowa Sushi Zushi Zurawia @sushizushi_warsaw Sushi Zushi Sadyba KAGO SUSHI BY ALON @kago_sushi_by_alon Głodny Tygrys - Dining Asia @glodnytygrys 𝗞𝗿𝗮𝗸𝗼𝘄𝗶𝗲: Talerz Polish Restaurant @talerzrestaurant Madras Bistro @madrasbistro Pizzeria Trzy Papryczki @trzy_papryczki Restauracja Corleone @corleonekrakow Hilo Kraków @hilokrakow Hummus Amamamusi @hummus_amamamusi Ranny Ptaszek @rannyptaszek_krakow Mo-ja Cafe & Bistro @mojacafekrakow 𝗪𝗿𝗼𝗰ł𝗮𝘄𝗶𝘂: Zdrowa Krowa Marina Wrocław @zdrowa_krowa Sushi lovers @sushiloverswro Masz jakieś wątpliwości? Coś wydaje się niejasne? Napisz do nas wiadomość prywatną lub zapytaj w komentarzu. 𝗖𝗵𝗰𝗲𝘀𝘇 𝗱𝗼ł𝗮̨𝗰𝘇𝘆𝗰́ 𝗱𝗼 𝗙𝗶𝗻𝗲𝗯𝗶𝘁𝗲 𝗶 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝗶𝗮𝗰́ 𝗣𝗮𝗰𝘇𝗸𝗶 𝘀𝘄𝗼𝗷𝗲𝗷 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗰𝗷𝗶? Napisz do nas - kontakt@finebite.co lub DM 🙌🏻 #finebite #getfinebite #wspieramgastro #gastropomaga #gastro #warszawa #trojmiasto #krakow #restauracja #pomoc #paczka #wroclaw