Food Hall Browary nową strefą gastronomiczną na Woli

1,5 tys. mkw. powierzchni, 12 barów i restauracji oraz dwa place zewnętrzne – tak będzie prezentował się projekt o nazwie Food Hall Browary.

Autor: propertynews.pl Data: 29 marca 2021 13:57

Food Hall Browary będzie strefą gastronomiczną dla biurowców i apartamentowców zlokalizowanych na odcinku pomiędzy rondem Daszyńskiego a rondem ONZ w Warszawie. W ofercie znajdą się śniadania i lunche. Sercem obiektu będzie 15 metrowy bar centralny oraz 12 znanych conceptów gastronomicznych klasy premium. W przyszłości planowana jest również szeroka oferta eventowa.

- Zależy nam na stworzeniu przestrzeni, w którym historia, kultura, artyzm i gastronomia wzajemnie się przenikają. Będzie to miejsce o wysokim standardzie, zapewniające niezapomniane doświadczenia kulinarne. Ogromną wagę przywiązujemy do efektu wizualnego przygotowywanej przestrzeni, dobrze wyselekcjonowaną muzykę i obcowanie ze sztuką. Miejsce to będzie idealnie przystosowane do grupowych spotkań, ze względu na duże strefy gastronomiczne i szeroką ofertę różnorodnych dań, w której każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Wiktor Lisowski, przedstawiciel inwestora.

