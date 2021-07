Francja: Od sierpnia obiad w restauracji tylko dla zaszczepionych

Zmiany w polityce covidowej Francji, zapowiedziane w poniedziałek wieczorem przez prezydenta Emmanuela Macrona, będą wdrażane systematycznie przez kolejne trzy miesiące, aż do jesieni. Przewidują one m.in., że od sierpnia wejść do restauracji czy zrobić zakupy w centrum handlowym będą mogły tylko osoby zaszczepione.

Autor: PAP Data: 13 lipca 2021 13:37