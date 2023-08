Franczyza w McDonald's. "Mimo wielu wyzwań, widzimy sporą przestrzeń do rozwoju"

Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?

Jakie kryteria trzeba spełnić?

Zapraszamy na rozmowę z Markiem Mikuskiem, Franchising Director w McDonald's.

Franczyza w McDonald's

- Jesteśmy globalnym liderem i promotorem modelu franczyzowego, który w McDonald’s doskonalimy od ponad 70 lat. W Polsce, w ramach naszego systemu funkcjonuje obecnie blisko 530 restauracji, spośród których ponad 90% jest prowadzonych przez 90 niezależnych przedsiębiorców, naszych franczyzobiorców. W ubiegłym roku otworzyliśmy 30 nowych lokali, a do grona franczyzobiorców dołączyło 12 osób. Mimo wielu wyzwań na rynku gastronomicznym wciąż widzimy dużą przestrzeń do rozwoju - zapewnia Marek Mikusek, Franchising Director w McDonald's.

- Nasza strategia na lata 2023-2025 zakłada zwiększenie liczby restauracji franczyzowych w stosunku do lokali własnych. Docelowo chcemy, aby nasza struktura była w 95% oparta na restauracjach licencyjnych prowadzonych zarówno przez nowych członków systemu, jak i przedsiębiorców, którzy są z nami związani od lat. W McDonald’s nie ma ograniczenia co do liczby restauracji przypadających na jednego franczyzobiorcę. Obecnie w Polsce średnia liczba restauracji zarządzanych przez licencjobiorcę wynosi ponad 5. Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach, oceniamy, że jest to rozwiązanie optymalne, umożliwiające przedsiębiorcy osobiste zaangażowanie w prowadzenie lokalu, znajomość potrzeb gości danej restauracji, jak i społeczności, w których funkcjonuje - dodaje ekspert.

Jak zostać franczyzobiorcą McDonald's?

- Na przestrzeni ostatnich lat wypracowaliśmy profil idealnego kandydata na franczyzobiorcę McDonald’s. Jest to nowoczesny przedsiębiorca, który rozumie znaczenie doświadczenia, zadowolenia i lojalności zarówno gości, jak i pracowników oraz ma świadomość wpływu tych elementów na biznes. Myśli o rozwoju – zarówno osobistym, jak i zespołu, ma kompetencje liderskie, chce i potrafi inwestować w pracowników - wylicza Marek Mikusek.

Kandydat na franczyzobiorcę McDonald’s powinien posiadać kompetencje wykonawcze i strategiczne, umożliwiające rozwój własnej firmy. - Preferowane są osoby, które już prowadziły własny biznes lub pracowały w usługach czy w dużych korporacjach. Od licencjobiorcy oczekujemy wykształcenia wyższego popartego doświadczeniem w zarządzaniu minimum kilkunastoosobowym zespołem, otwartości na rozwój i rozwijanie nowych kompetencji - dodaje.

- Know-how i wsparcie dużej marki, takiej jak McDonald’s, sprawdzona sieć lokalnych dostawców oraz zaangażowanie i wysokie kompetencje franczyzobiorców w połączeniu z długoletnią, partnerską relacją to przepis na sukces franczyzy w McDonald’s - biznesu, który niesie ze sobą zarówno stabilność, jak również duże możliwości rozwoju - zapewnia Marek Mikusek.

McDonald's Polska rozpoczął działalność w 1992 roku, otwierając pierwszą restaurację w Warszawie. Obecnie w Polsce działa ponad 530 restauracji sieci, które zatrudniają ponad 31 000 osób.