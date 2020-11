Frentzza - Pizza & Friends otworzyła pierwszy lokal w Poznaniu

Powstała w tym roku i należąca do firmy „7 Street Łukasz Błażejewski” marka pizzerii „Frentzza – Pizza & Friends” po wrześniowym otwarciu lokalu w Płocku otworzyła w minionym tygodniu kolejny lokal. Tym razem w Poznaniu.

Autor: horecatrends.pl Data: 27 listopada 2020 09:13

Lokal znajduje się w centralnej lokalizacji Poznania przy ul. Święty Marcin 63 i będzie prowadzony przez obecnego franczyzobiorcę „Meet & Fit – Slow Food” czyli marki należącej także do firmy „7 Street Łukasz Błażejewski”. Jest to kameralny lokal o powierzchni 55 m2 mogący pomieścić w swoim wnętrzu do 16 osób.

Lokal w Poznaniu jest nastawiony zarówno na obsługę gości jak i na sprzedaż w kanale delivery.

W planach na najbliższe tygodnie mamy otwarcie lokalu w warszawskiej dzielnicy Wesoła.

Frentzza – Pizza & Friends to miejsce gdzie można zjeść klasyczną pizzę z doskonałych tradycyjnych produktów, ale także wybrać jedną z wielu w 100% roślinnych pizz, które pozytywnie zaskoczą nie jednego miłośnika mięsa.

Pizze z menu Frentzza to klasyczne kompozycje z włoskich składników przy zachowaniu umiarkowanych cen. W menu oprócz klasycznych pizz dostępne są wegańskie pozycje oraz możliwość stworzenia autorskich pizz z dowolnie wybranych składników. Kwintesencją i wyróżnikiem pizzy Frentzza jest ciasto, którego skład jest tajemnicą handlową. Do ciasta dodawana jest autorska mieszanka 12 odpowiednio dobranych przypraw tworząc niepowtarzalny smak, która jest udostępniana lokalom jako już gotowa mieszanka.