FRSiH 2021: Jak wygląda "walka o talenty" na gastronomicznym rynku pracy?

Dziś praca w gastronomii postrzegana jest jako miejsce pracy tymczasowej. To lekcja do odrobienia dla całej branży - profesjonalizacji i stworzenia takich warunków, aby w danym biznesie chciały pracować talenty gastronomiczne - mówiła podczas mówiła podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu Ewa Rzeszowska, Project Manager, European Institute of Innovation & Technology (EIT) Food.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 09 listopada 2021 13:07