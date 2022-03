Garmaż od Ukrainek. Restauracja prowadzona przez uchodźców już działa!

Przy ul. Kijowskiej 1 w Warszawie ruszył Garmaż od Ukrainek - lokal oferuje pierogi robione przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Restauracja jest czynna od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00.

Garmaż od Ukrainek - to nowy koncept pomocowy Grupy Arche dla uchodźców z Ukrainy. Lokal jest prowadzony przez Ukrainki, które początkowo otrzymały pomoc w sieci Arche Hoteli.

– Ukrainki, którym pomagamy, boją się o swoją przyszłość, jednak starają się zorganizować tutaj swoje życie. Choć wierzą, że koszmar skończy się szybko, nie chcą bezczynnie czekać. Dlatego stworzyliśmy nową akcję i uruchamiamy pierwszą wyjątkową restaurację “Garmaż od Ukrainek”, która będzie w pełni prowadzona przez uchodźców. Już dziś do współpracy zachęcamy restauracje i sklepy – informuje Arche.

Garmaż od Ukrainek - lokal prowadzony przez uchodźców

Garmaż od Ukrainek to restauracja w pełni prowadzona przez uchodźców.

- To 5 pań, kucharek, które pracują w lokalu przy ul. Kijowskiej w Warszawie. Tutaj można skosztować specjałów lub zakupić na wynos do domu. Wśród oferty znajdziemy m.in. pierogi wszelkiego typu, kopytka, kluski, pielmieni. Wszystko przygotowane od serca, według tradycyjnych receptur polskich i ukraińskich. Domowe, ręcznie przygotowywane z naturalnych składników. Projekt przy ulicy Kijowskiej jest pilotażowy. W pierwszym etapie wyroby będą dystrybuowane do warszawskich hoteli Grupy Arche. Następnym krokiem będzie otwarcie kolejnych restauracji, a także wprowadzenie produktów do regularnej sprzedaży w sklepach i restauracjach oraz uruchomienie produkcji przy Arche Hotelach w całej Polsce - czytamy na profilu lokalu na Facebooku.